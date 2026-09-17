5 știri by Libertatea – Tech: UE limitează social media, selfie-urile AI te expun, iar iPhone 18 bate recorduri de preț

5 știri by Libertatea - Tech, rubrica de știri de tehnologie, găzduită de Claudiu Râpan, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci subiecte din lumea IT&C.

Fără rețele sociale pentru copii! Uniunea Europeană pregătește reguli drastice la nivelul întregului bloc comunitar, interzicând complet accesul pe rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului despre Starea Uniunii. Noua legislație, numită Kids Act, prevede că adolescenții de 13 și 14 ani vor putea folosi doar „mini-conturi” supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp maxim de utilizare de o oră pe zi.

Ar putea praful de pe Lună să ascundă tehnologie extraterestră? Cercetătorii de la Institutul SETI vin cu o ipoteză fascinantă: suprafața Lunii ar putea fi un depozit gigantic de urme microscopice lăsate de civilizații de mult dispărute. Oamenii de știință spun că, din cauza lipsei de atmosferă și a eroziunii reduse, solul lunar a conservat intacte particulele venite din spațiul interstelar vreme de miliarde de ani. Planul echipei este să analizeze un singur metru cub de praf lunar cu ajutorul microscopiei avansate și al inteligenței artificiale.

Statele Unite au confirmat oficial, pentru prima dată în istorie, că au plasat pe orbită arme avansate de control spațial. Anunțul a fost făcut de șeful Forțelor Aeriene Americane, care a precizat că noile sisteme sunt deja operaționale și pregătite să protejeze sateliții aliați împotriva atacurilor ostile. Deși detaliile tehnice rămân clasificate, experții militari speculează că este vorba despre lasere de înaltă putere și sisteme de bruiaj orbital. Mutarea Washingtonului vine ca o reacție directă la avansul tehnologic al Chinei și al Rusiei.

Trendul fotografiilor în stilul anilor '80 face furori pe rețelele sociale, însă experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă privind riscurile de confidențialitate! Înainte de a încărca un selfie pe ChatGPT, trebuie să știi că imaginea conține metadate precum locația exactă și detalii sensibile de fundal, cum ar fi adrese sau plăcuțe de înmatriculare. Mai mult, dacă nu dezactivezi opțiunea din setări, fotografiile tale pot fi folosite automat de OpenAI pentru antrenarea viitoarelor modele de inteligență artificială.