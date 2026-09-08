Lidl Polonia schimbă regulile pentru bonurile primite de clienți după returnarea sticlelor și dozelor. Din octombrie, cupoanele emise de automatele de colectare vor fi valabile 100 de zile, față de 30 de zile în prezent.

Lidl prelungește valabilitatea bonurilor de garanție

Lidl Polonia modifică perioada de valabilitate a bonurilor acordate clienților pentru returnarea sticlelor și dozelor, informează Portal Spożywczy și rp.pl.

Începând din octombrie, voucherele eliberate de automatele de colectare vor putea fi folosite timp de 100 de zile, în loc de 30 de zile, cât este valabilitatea actuală.

Astfel, Lidl va prelungi de peste trei ori perioada în care bonurile pot fi utilizate. Reprezentanții rețelei susțin că decizia nu a fost luată ca urmare a reclamațiilor clienților. Potrivit acestora, majoritatea persoanelor folosesc aceste vouchere chiar în ziua în care returnează ambalajele.

Cu toate acestea, compania consideră că modificarea va crește confortul consumatorilor.

Perioada de valabilitate diferă de la un lanț de magazine la altul

Numărul ambalajelor returnate în magazinele Lidl din Polonia a crescut rapid, relatează presa locală. Rețeaua a anunțat că, până în prezent, clienții au returnat peste 990 de milioane de ambalaje pentru care se percepe garanție. Dintre acestea, aproximativ 660 de milioane au fost sticle din plastic, iar 330 de milioane au fost doze metalice.

Deși sistemul de garanție funcționează în întreaga țară, perioada de valabilitate a bonurilor diferă în funcție de rețeaua comercială. Potrivit Portal Spożywczy, în magazinele Aldi bonurile sunt valabile 30 de zile, în Carrefour 60 de zile, iar Kaufland le oferă clienților 100 de zile, în timp ce bonurile emise de Auchan ar urma să fie valabile fără limită de timp.

Ministerul Climei și Mediului lucrează în prezent la uniformizarea acestor reguli. Potrivit unor declarații anterioare, perioada minimă de valabilitate ar putea fi stabilită la trei luni sau chiar la șase luni. Analizele urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie.

Garanția poate fi recuperată și în numerar

Bonul nu este singura modalitate prin care clienții Lidl își pot recupera garanția. Acest voucher tipărit de automatul de colectare poate fi prezentat și la casele de marcat, unde clientul poate primi suma aferentă în numerar.

Pentru returnarea ambalajelor nu este necesară prezentarea bonului fiscal.

Până la 30 septembrie, Lidl acceptă și sticlele din plastic și dozele care nu au simbolul specific sistemului de garanție. Pentru acestea, clienții primesc 10 groși (0,10 zloți), sumă care poate fi folosită la cumpărături.