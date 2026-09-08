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Lidl schimbă regulile pentru bonurile primite la returnarea sticlelor: prelungește de peste trei ori valabilitatea voucherelor, în Polonia

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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O mână care introduce o sticlă din plastic într-un aparat automat pentru colectarea și reciclarea ambalajelor.
Lidl schimbă regulile pentru bonurile primite la returnarea sticlelor și dozelor, în Polonia. Sursa foto: Shutterstock
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Lidl Polonia schimbă regulile pentru bonurile primite de clienți după returnarea sticlelor și dozelor. Din octombrie, cupoanele emise de automatele de colectare vor fi valabile 100 de zile, față de 30 de zile în prezent.

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Lidl prelungește valabilitatea bonurilor de garanție

Lidl Polonia modifică perioada de valabilitate a bonurilor acordate clienților pentru returnarea sticlelor și dozelor, informează Portal Spożywczy și rp.pl.

Începând din octombrie, voucherele eliberate de automatele de colectare vor putea fi folosite timp de 100 de zile, în loc de 30 de zile, cât este valabilitatea actuală.

Astfel, Lidl va prelungi de peste trei ori perioada în care bonurile pot fi utilizate. Reprezentanții rețelei susțin că decizia nu a fost luată ca urmare a reclamațiilor clienților. Potrivit acestora, majoritatea persoanelor folosesc aceste vouchere chiar în ziua în care returnează ambalajele.

Cu toate acestea, compania consideră că modificarea va crește confortul consumatorilor.

Perioada de valabilitate diferă de la un lanț de magazine la altul

Numărul ambalajelor returnate în magazinele Lidl din Polonia a crescut rapid, relatează presa locală. Rețeaua a anunțat că, până în prezent, clienții au returnat peste 990 de milioane de ambalaje pentru care se percepe garanție. Dintre acestea, aproximativ 660 de milioane au fost sticle din plastic, iar 330 de milioane au fost doze metalice.

Deși sistemul de garanție funcționează în întreaga țară, perioada de valabilitate a bonurilor diferă în funcție de rețeaua comercială. Potrivit Portal Spożywczy, în magazinele Aldi bonurile sunt valabile 30 de zile, în Carrefour 60 de zile, iar Kaufland le oferă clienților 100 de zile, în timp ce bonurile emise de Auchan ar urma să fie valabile fără limită de timp.

Ministerul Climei și Mediului lucrează în prezent la uniformizarea acestor reguli. Potrivit unor declarații anterioare, perioada minimă de valabilitate ar putea fi stabilită la trei luni sau chiar la șase luni. Analizele urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii septembrie.

Garanția poate fi recuperată și în numerar

Bonul nu este singura modalitate prin care clienții Lidl își pot recupera garanția. Acest voucher tipărit de automatul de colectare poate fi prezentat și la casele de marcat, unde clientul poate primi suma aferentă în numerar.

Pentru returnarea ambalajelor nu este necesară prezentarea bonului fiscal.

Până la 30 septembrie, Lidl acceptă și sticlele din plastic și dozele care nu au simbolul specific sistemului de garanție. Pentru acestea, clienții primesc 10 groși (0,10 zloți), sumă care poate fi folosită la cumpărături.

În România, voucherul primit după returnarea ambalajelor poate fi folosit în termen de 12 luni de la eliberare. „Poți utiliza voucherul la efectuarea de cumpărături în cadrul magazinului Lidl sau îl poți preschimba în numerar în cadrul magazinului Lidl în termen de maximum 12 luni de la eliberarea voucherului. Valoarea voucherului sau voucherelor prezentate la casa de marcat va fi scăzută din prețul produselor achiziționate. Lidl îți oferă posibilitatea de a utiliza mai multe vouchere pe același bon fiscal de cumpărături, însă valoarea unui voucher nu poate fi segmentată (nu se poate elibera rest în bani, dacă prețul produsului achiziționat este sub valoarea voucherului/ voucherelor)”, se arată în regulamentul companiei.

Citește și: Schimbare majoră în Sistemul de Garanție-Returnare: aparate unde arunci toate sticlele odată, lansate în Polonia

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Tags: Stiri Polonia supermarket
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