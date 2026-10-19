Un preot a murit după ce o cruce de lemn a căzut peste el în timpul unei slujbe transmise în direct, în Ecuador

Părintele Patricio Alfredo Sánchez Molinari a murit, pe 17 octombrie, în biserica Perpétuo Socorro din Guayaquil, Ecuador, după ce o cruce de lemn s-a desprins de pe perete și a căzut peste el în timpul unei slujbe transmise online, relatează El Tiempo, Extra și Globo.

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Un tragic accident a avut loc în timpul unei slujbe religioase transmise online de la biserica Perpétuo Socorro din Guayaquil, Ecuador.

Părintele Patricio Alfredo Sánchez Molinari, membru al Congregației Preasfântului Răscumpărător, și-a pierdut viața după ce o cruce masivă de lemn, montată pe peretele din spatele altarului, s-a desprins și a căzut peste el.

Accidentul a fost surprins în timpul transmisiunii live a ceremoniei, la care participau atât credincioși prezenți în biserică, cât și telespectatori online.

Arhiepiscopia din Guayaquil a confirmat decesul preotului, exprimându-și condoleanțele față de familia acestuia și comunitatea religioasă.

„Ne rugăm pentru sufletul părintelui Patricio și ne exprimăm solidaritatea față de cei apropiați lui”, se arată în comunicatul oficial al instituției religioase.

Înregistrările video arată momentul dramatic în care crucea începe să se încline și cade peste părintele Molinari, care se afla în fața altarului.

Credincioșii prezenți au reacționat imediat, încercând să îi acorde primul ajutor. Din păcate, eforturile lor au fost în zadar.

Cauza exactă a desprinderii crucii rămâne, deocamdată, necunoscută, iar autoritățile nu au oferit încă detalii despre starea fixării structurii pe perete.