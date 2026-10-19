Amendă pentru șoferii care circulă cu viteze sub 100 km/oră pe banda de depășire: reguli noi în Codul Rutier din Italia

Guvernul Italiei a aprobat un proiect de modificare a Codului Rutier care prevede introducerea unei viteze minime de 100 km/h pe banda din stânga a autostrăzilor și a drumurilor principale extraurbane cu cel puțin trei benzi pe sens. Măsura ar urma să se aplice cu anumite excepții, inclusiv în cazul ambuteiajelor și al condițiilor meteo nefavorabile. Pentru nerespectarea regulii este prevăzută o amendă de 40 de euro, scrie Il Giornale.

Viteză minimă de 100 km/h pe banda de depășire

Șoferii care circulă cu viteză redusă pe banda de depășire a autostrăzilor din Italia ar putea fi nevoiți să își schimbe obiceiurile de conducere.

Un proiect de modificare a Codului Rutier italian prevede introducerea unei viteze minime de 100 km/h pe banda din stânga, în anumite condiții. Măsura este inclusă la articolul 50 din proiectul noului Cod Rutier, aprobat de guvernul italian pe 13 octombrie 2026.

Italia propune o viteză minimă de 100 km/h pe banda de depășire / infografic realizat cu AI

Inițiativa urmărește să combată utilizarea necorespunzătoare a benzii de depășire de către șoferii care circulă prea încet, comportament care poate provoca încetiniri bruște, frânări de urgență și așa-numitul „efect de acordeon” în traficul aglomerat.

Proiectul nu a intrat însă în vigoare.

Textul trebuie să parcurgă etapele de consultare și avizare înainte de aprobarea definitivă, estimată până la 13 martie 2027, potrivit publicației italiene Quattroruote.

Pe ce drumuri s-ar aplica limita de 100 km/h

Conform proiectului, viteza minimă de 100 km/h ar urma să fie obligatorie pe autostrăzi și pe drumurile principale extraurbane care au cel puțin trei benzi pentru fiecare sens de circulație.

Regula ar viza exclusiv banda cea mai din stânga, cea aflată lângă separatorul central al sensurilor de mers. Prin urmare, limita nu ar urma să se aplice tuturor autostrăzilor și nici tuturor benzilor de circulație.

Textul stabilește și excepții. Șoferii nu ar urma să fie sancționați pentru reducerea vitezei atunci când situația traficului sau condițiile de mediu și meteorologice impun acest lucru.

Printre situațiile avute în vedere se numără:

Condițiile meteo și de trafic: ceața, ploile abundente, lucrările rutiere, accidentele și ambuteiajele care impun încetinirea circulației.

Semnalizarea rutieră: indicatoarele permanente sau temporare care stabilesc alte limite de viteză ar avea prioritate față de regula generală.

Astfel, în cazul unui ambuteiaj sau al unui accident, șoferii ar putea circula cu mai puțin de 100 km/h pe banda respectivă, fără ca simpla reducere a vitezei să atragă sancțiunea prevăzută de proiect.

Amendă de 40 de euro pentru cei care nu respectă regula

Proiectul prevede o sancțiune de 40 de euro pentru șoferii care circulă cu mai puțin de 100 km/h pe banda din stânga, în condițiile în care limita minimă ar fi aplicabilă și nu există o excepție relevantă.

Potrivit publicației Quattroruote, legislația rutieră italiană permite deja, în anumite condiții, stabilirea unor viteze minime pe anumite sectoare de drum sau pe anumite benzi, cu condiția ca acestea să fie semnalizate corespunzător. De asemenea, articolul 141 din Codul Rutier aflat în vigoare interzice deja conducerea cu o viteză atât de redusă încât să împiedice sau să pună în pericol desfășurarea normală a traficului.

Noutatea proiectului constă în introducerea unui prag numeric clar pentru banda de depășire, în locul evaluării situației exclusiv în funcție de împrejurări.

Când ar putea intra în vigoare noile reguli

Proiectul noului Cod Rutier a fost aprobat de guvernul italian pe 13 octombrie 2026 și transmis a doua zi către Consiliul de Stat, Conferința Unificată și comisiile parlamentare, pentru obținerea avizelor consultative. Potrivit calendarului prezentat de Quattroruote, aprobarea definitivă era estimată până la 13 martie 2027.

Până la finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a noilor prevederi, limita minimă de 100 km/h pe banda de depășire și amenda de 40 de euro trebuie tratate ca măsuri propuse, nu ca obligații deja aplicabile tuturor șoferilor din Italia.

Cu cât poți fi amendat în România dacă circuli nejustificat de încet

Șoferii din România sunt obișnuiți cu sancțiunile pentru depășirea vitezei maxime admise, însă puțini știu că și mersul nejustificat de încet poate aduce o amendă usturătoare. Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sancționează conducătorii auto care încetinesc traficul fără un motiv întemeiat. Conform art. 99 alin. (1) pct. 1 din OUG 195/2002, conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie constituie contravenție.

Această abatere se încadrează în Clasa I de sancțiuni și se pedepsește cu două sau trei puncte-amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune financiară cuprinsă între 432,50 de lei și 648,75 de lei. Spre deosebire de limitele maxime, Codul Rutier nu impune un prag minim general pentru toate categoriile de drumuri. În localități, pe drumurile naționale, județene sau comunale, conducătorii auto pot circula legal chiar și cu viteze foarte reduse, fără a risca o amendă pentru viteză minimă, chiar dacă mișcarea lor îngreunează fluxul de vehicule.

Există însă două situații clare în care cadrul legal impune o viteză minimă de deplasare: