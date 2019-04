Zoltan Benedek (30 de ani) s-a mutat în Hull în februarie 2018, iar pe 18 iunie s-a sinucis, a anunțat dailymail.co.uk. Zoltan Benedek se însurase în 2015.

Cazul a ajuns în justiție, iar pe 29 martie a avut loc prima înfățișare în fața tribunalului din Hull. „I-am spus despre aventura pe care o aveam şi mi-a sugerat să ne întoarcem în România. Avusesem o ceartă imensă pe această temă. Era foarte supărat. El mi-a spus apoi să plec şi că nu vrea să mă mai vadă niciodată. M-am simţit vinovată. Nu mai era el”, a declarat soţia sa în faţa anchetatorilor.

Ea a plecat la amant, el s-a îmbătat și s-a spânzurat

„Am plecat să stau cu prietenul soțului meu în acea noapte. Când m-am întors ,la ora 14:00, ușa era încuiată și nu am putut intra. Am văzut silueta a lui Zoltan la fereastră și apoi am plecat.

Când m-am întors acasă în dimineața următoare, am văzut cheia în fața ușii și când am intrat l-am văzut atârnând în faţa scărilor”, a povestit femeia.

Analizele post-mortem au arătat că Zoltan Benedek era în stare de ebrietate atunci când s-a spânzurat, avea o alcoolemie de 233 micrograme de alcool în 100ml de sânge. Femeia a spus că soțul ei bea cel puțin trei beri pe zi singur, dar uneori, c

d ie;ea cu prietenii, de patru ori mai mult.

Curtea a închis investigația, stabilind că a fost vorba de sinucidere.

