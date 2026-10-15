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Un sat întreg, cu 17 case și un lac privat, se vinde cu 7,5 milioane de lire în Anglia. Ce mai poate construi cumpărătorul

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Lacul Darwin include un lac de pescuit și aproximativ 20 de acri de peisaj rural din Derbyshire
Un sat întreg, cu 17 case și un lac privat, se vinde în Anglia. Prețul este de 7,5 milioane de lire. Sursă foto: Nest Seekers International
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Un sat de vacanță din Anglia, cu 17 case din piatră, un lac privat și terenuri întinse, a fost scos la vânzare pentru 7,5 milioane de lire sterline. Mai mult, proprietatea poate găzdui până la 127 de persoane. Viitorul cumpărător va primi nu doar casele și lacul, ci și o capelă, spații pentru evenimente și posibilitatea de a extinde complexul cu alte 32 de locuințe și un hotel, relatează publicația britanică The Independent.

Cuprins:

Are 17 case, 34 de dormitoare și un lac privat

Proprietatea se numește Darwin Lake și se află în apropierea orașului Matlock, la marginea regiunii Peak District, una dintre cele mai cunoscute zone naturale din Anglia. Este, în realitate, un complex turistic privat, format din 17 case tradiționale din piatră, construite în jurul unui lac, și se întinde pe aproximativ 8 hectare, iar lacul privat ocupă circa 1,2 hectare. Acesta este amenajat inclusiv pentru pescuit și plimbări cu barca.

Potrivit anunțului publicat de agenția imobiliară Nest Seekers International, cele 17 case au împreună 34 de dormitoare și 32 de băi. Suprafața totală construită este de aproximativ 3.337 de metri pătrați, iar spațiile de cazare pot primi până la 127 de oaspeți. Casele sunt înconjurate de pădure, grădini și alei pentru plimbare. Există și o zonă verde comună, cu spații unde vizitatorii se pot întâlni și petrece timpul în aer liber. Darwin Lake funcționează în prezent ca destinație de vacanță, iar casele sunt închiriate turiștilor și grupurilor care vor să petreacă mai multe zile împreună.

Cumpărătorul primește și o capelă, dar și o clădire pentru nunți și petreceri

Pe lângă cele 17 case, proprietatea include Darwin Hall, o clădire folosită pentru nunți, reuniuni de familie și alte evenimente. Complexul mai are o capelă adusă din Țara Galilor și o clădire de la intrarea pe domeniu, provenită din Glasgow, Scoția. Ambele au fost reconstruite pe proprietate, respectând caracteristicile originale.

Pe teren se găsesc și alte construcții auxiliare, precum și spații care pot fi folosite pentru activități recreative. Casele sunt amenajate pentru turiști, cu bucătării și zone de relaxare. Unele au inclusiv căzi cu hidromasaj, potrivit site-ului oficial al complexului. Agenția imobiliară susține că viitorul proprietar ar putea continua activitatea turistică sau ar putea transforma întregul domeniu într-o reședință privată. De exemplu, membrii unei familii numeroase ar putea locui în case separate, dar pe aceeași proprietate. Alte clădiri ar putea fi transformate în birouri, spații de relaxare sau locuințe pentru angajați.

Pe teren se mai pot construi 32 de case și un hotel cu 64 de locuri

Unul dintre cele mai importante avantaje ale proprietății este posibilitatea de extindere. Potrivit agenției Nest Seekers International, există deja autorizații de dezvoltare pentru încă 32 de case de vacanță, un hotel cu 64 de locuri de cazare și facilități de agrement. Astfel, un investitor ar putea transforma domeniul într-un complex turistic mult mai mare decât cel existent.

O altă variantă ar fi amenajarea unei proprietăți private de lux, cu mai multe locuințe, zone de wellness și spații pentru personal. Prețul cerut pentru întregul domeniu este de 7,5 milioane de lire sterline. Proprietatea a fost listată la vânzare la începutul lunii octombrie 2026.

Satul a fost folosit pentru filmarea unui reality-show britanic

Darwin Lake are și o poveste neobișnuită. Complexul a fost transformat în decorul emisiunii „The Neighbourhood”, prezentată de Graham Norton și difuzată de postul britanic ITV. În cadrul competiției, mai multe familii locuiau în casele de pe domeniu și încercau să câștige simpatia vecinilor pentru a evita eliminarea.

First look at The Neighbourhood

Premiul pus în joc era de 250.000 de lire sterline, iar producția a avut 12 episoade, dar postul ITV a decis să nu o continue după primul sezon. Acum, toate casele în care au fost filmați concurenții, împreună cu lacul și restul terenului, sunt oferite spre vânzare unui singur cumpărător.

De ce poartă proprietatea numele lui Charles Darwin

Numele Darwin Lake are o legătură cu celebrul naturalist britanic Charles Darwin, cunoscut pentru teoria evoluției. În apropierea complexului se află Sydnope Hall, un conac istoric care a aparținut lui Sir Francis Sacheverel Darwin, unchiul vitreg al lui Charles Darwin. Naturalistul a vizitat proprietatea în trecut și a amintit într-o scrisoare din 1859 despre timpul petrecut acolo.

Lacul din actualul complex turistic era cunoscut anterior sub numele Flash Dam și se crede că alimenta fântânile de pe domeniul Sydnope Hall. Astăzi, lacul este elementul central al satului de vacanță care poartă numele Darwin.

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Tags: Anglia
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