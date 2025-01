Un șofer a fost prins de trei ori băut la volan, ultima oară a schilodit un bărbat. Autoritățile, inclusiv ASF, au aplicat legea în favoarea lui: „Documentele nu stabilesc răspunderea asiguratului”

Făceau un popas peste noapte, în călătoria lor din sat în sat, în căutarea fierului vechi. Circulau grupați tocmai pentru a se proteja de pericole.

„Am auzit o bușitură, am văzut o mașină care a ieșit de pe șosea”

Era în jurul orei 21.00. Oamenii mâncaseră și se pregăteau de somn. „Era întuneric. Am auzit o bușitură și am văzut o mașină care a ieșit de pe șosea și s-a oprit lângă căruțele noastre”, a declarat Ilie, tatăl tânărului, pentru anchetatori. „Pe șofer nu l-am văzut, că imediat după accident a fugit, fără a sta de vorbă cu noi”.

Mașina era un Mitsubishi Space Runner, cu număr de București. După cum a stabilit raportul de expertiză tehnică judiciară, autovehiculul a intrat în curba de pe drumul județean DJ 506 cu o viteză prea mare. Avea „cel puțin 59 km/h, iar viteza în curbă ar fi trebuit să fie de cel mult 38 km/h, ca să nu iasă de pe carosabil”.

Tânărul a fost lovit de botul mașinii în picioare, apoi proiectat pe capotă și izbit cu capul de parbriz. „L-am găsit pe fiul meu căzut jos, între căruță și mașină. Nu am văzut sânge, dar ulterior am văzut că era lovit la cap”. Mașina mai lovise un tânăr din grup, dar, spre deosebire de D.U., acesta era conștient și fusese lovit doar la picioare.

Reconstituirea accidentului

Apelul la 112 a fost făcut la ora 21.26, prin urmare raportul citat indică drept 21.20-21.25 intervalul orar la care s-a produs accidentul.

Peste 200 de zile de internare, „pacient comatos”

Pentru victimă, care avea 27 de ani, vara se sfârșise. Au urmat peste 200 de zile de spitalizare. A fost dus întâi la Spitalul Județean Alexandria, sedat și intubat, unde i-au fost detectate un traumatism cranio-cerebral, cu leziuni ale substanței albe a creierului, contuzie la un rinichi, fractură de peroneu, fractură de femur, fractură de tibie, fractură la nivelul vertebrelor L2, L3, L4, din zona lombară. „Pacient comatos”, consemnează medicii în fișa de observație după 3 zile de la accident.

În ianuarie 2023, la peste patru luni de la accident, doctorii notau că „pacientul acuză durere la cea mai mică atingere”. Tânărul nu mai putea sta așezat în pat, nu-și mai putea mișca jumătate din corp. Iar la nivelul picioarelor, medicii au constatat „importante modificări de structură osoasă, cu zone de diminuare a acesteia”.

Victima accidentului, soț și tată, nu poate păși nici acum decât sprijinit de doi oameni. Cu toată voința, cu toate ședințele de kinetoterapie, cu tot efortul medicilor și al prietenilor care l-au ajutat cu o pereche de proteze, el nu va mai merge niciodată ca înainte de seara accidentului.

Șoferul băuse „700 ml de vodcă și 3 litri de bere”

Agenții de la Poliția orașului Videle l-au căutat câteva ore pe șoferul care dispăruse de la locul faptei. L-au descoperit în jurul orei 2 noaptea, în casa unui prieten din comuna teleormăneană unde a avut loc accidentul. Cercetările au arătat că în mașină, pe locul din dreapta față, se afla un bărbat, care a fost identificat, dar n-a fost încă găsit pentru a depune mărturie.

Testarea cu aparatul etilotest s-a făcut la aproape 5 ore de la eveniment. Șoferul, Cristian Alexandru Bîrcă, a fost condus apoi la spital, unde i s-a recoltat sânge. Ambele controale au indicat că șoferul consumase alcool.

Bîrcă le-a declarat polițiștilor că a băut după accident, „700 ml de vodcă și 3 litri de bere”. Prietenul șoferului a susținut însă că Bîrcă era deja sub influența alcoolului când a venit la el, „a mai băut 500 ml de vin dintr-o sticlă și s-a culcat”, potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară.

„Se poate reține că în momentul producerii accidentului, șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice”, notează raportul menționat.

Cristian Alexandru Bîrcă, în vârstă de 37 de ani, se afla la a treia lui întâlnire cu polițiștii în calitate de șofer-problemă.

Cristian Alexandru Bîrcă

Accidentul din martie 2016, „1,5 litri de bere blondă”

Prima întâlnire a avut loc în 14 martie 2016, în jurul orei 0.20, conform documentelor de pe rejust.ro. Polițiștii bucureșteni de la Rutieră au fost chemați la intersecția dintre Calea 13 Septembrie cu Drumul Sării, unde șoferul Bîrcă, de data asta la volanului unui Opel, produsese „un accident soldat numai cu daune materiale”. Rezultatul controlului cu etilotestul a fost de 0,45 mg/l. Bîrcă a declarat că, în ziua precedentă accidentului, a consumat 1,5 litri de bere blondă.

În cursul anchetei, „a fost dispusă o expertiză medico-legală”, în urma căreia s-a stabilit că „la momentul depistării șoferul ar fi ar fi putut avea o alcoolemie de 1,38 g la mie, ce provine dintr-un consum de băutură mai mare decât cel declarat”.

„Inculpatul a recunoscut fapta comisă, susținând că o regretă. Totodată, precizând că orice om greşeşte, apreciază că important este să se recunoască şi să nu se mai repete greşeala”, se arată în textul hotărârii judecătorești. Procesul de la Judecătoria Sectorului 5 s-a încheiat pe 30 mai 2019.

„Să se aibă în vedere poziția sinceră a inculpatului”

Bîrcă a declarat în instanță că „este căsătorit, are un copil minor, în vârstă de 4 ani şi jumătate, arătând că o are în întreţinere şi pe mama sa, care este bolnavă şi care de fapt a constituit motivul pentru care a săvârşit infracţiunea ce face obiectul cauzei”.

La rândul lor, procurorii au admis existența unor circumstanțe atenuante pentru inculpat: „solicită să se aibă în vedere, la individualizarea pedepsei, poziţia sinceră pe care inculpatul a avut-o pe parcursul cercetărilor, circumstanţele personale ale inculpatului, sub aspectul lipsei antecedentelor penale”.

„Cu referire la circumstanțele personale, instanța constată că, în prezent, inculpatul, în vârstă de 31 de ani, are studii liceale, este căsătorit, are un copil minor în întreţinere şi are un loc de muncă, realizând un venit mediu de aproximativ 1.800 lei lunar. Pe de altă parte, instanța semnalează că fapta dedusă judecăţii a fost săvârşită în urmă cu peste 3 ani, rezonanța ei socială fiind, pe cale de consecință, estompată”.

Pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, Bîrcă a fost condamnat la plata unei amenzi de 2.000 de lei, plus 500 de lei, cheltuieli judiciare către stat. Ce nu știa instanța e că, încă înainte ca acest dosar să fie pus pe rol, șoferul cel sincer mai comisese o abatere.

Fapta din februarie 2019 s-a prescris

A doua întâlnire cu polițiștii a avut loc în Chiajna, pe 24 februarie 2019, în jurul orei 2.30. De data asta, Bîrcă conducea un BMW cu număr de Bulgaria. Avea permisul încă suspendat, după accidentul din 2016. Și se afla, și de data asta, sub influența alcoolului, „având o concentrație de alcool în sânge de peste 0,80 g/l”.

Procesul a început cinci ani mai târziu, pe 9 ianuarie 2024, la Judecătoria Buftea, conform portal.just.ro. Unul dintre termene s-a amânat pe motiv de lipsa inculpatului. Polițiștii au descins de mai multe ori la adresa din buletin a lui Bîrcă, din comuna Domnești, Ilfov, și au aflat de la vecini că acesta nu mai locuia din 2022 acolo:

„La termenele de judecată din datele de 9.01.2024, 6.02.2024 inculpatul, legal citat, nu s-a prezentat, iar la termenul de judecată din data de 5.03.2024 s-a dispus citarea acestuia cu mandat de aducere, care nu a putut fi însă pus în executare, întrucât din verificările efectuate a rezultat că inculpatul nu mai locuiește efectiv la adresă de aproximativ 2 ani”.

Judecătoria Buftea a constatat că pe 24 februarie 2024 se împlinise termenul de prescripție a faptei și a decis încetarea procesului penal. Bîrcă n-a mai fost sancționat nici măcar cu amendă.

Șoferul a plecat la o adresă necunoscută polițiștilor

Casa din Domnești le aparținea părinților lui Bîrcă, mutați acolo din Teleorman. După accidentul din august 2022, casa a fost vândută, iar părinții s-au mutat în nordul țării, în Maramureș, conform relatărilor vecinilor. Bîrcă, divorțat între timp, și-a anunțat foștii vecini că va locui în chirie, în București. Pe contul său de Facebook și pe LinkedIn, apar însă fotografii cu el în Franța, la Marsilia.

Dosarul accidentului (nr. 886/183/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle) în care a fost nenorocit D.U. este în faza de urmărire penală. În iulie anul trecut, avocatul victimei a înaintat o contestație privind durata procesului către Judecătoria Videle. Instanța a stabilit data de 30 noiembrie 2024 „drept data maximă pentru rezolvarea cauzei”.

Asigurător: „Nu a fost stabilită vinovăția asiguratului”

Mașina care l-a lovit pe D.U. era asigurată la Grawe România, polița RCA fiind valabilă pentru perioada 1 august 2022 – 31 august 2022.

Conform legii, avocatul victimei a înaintat o cerere de despăgubire companiei de asigurări. Solicitarea a fost însoțită de documentele doveditoare: raportul de expertiză medico-legală, emis în decembrie 2023, la cererea Poliției Videle, și raportul de expertiză tehnică judiciară, care stabilește că accidentul s-a produs în afara carosabilului, de către un șofer sub influența băuturilor alcoolice.

Legea 132/2017, privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prevede că, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, asigurătorul e obligat să răspundă fie printr-o ofertă de despăgubire, fie, dacă refuză, prin motivarea refuzului. Grawe a răspuns că „nu a fost stabilită vinovăția conducătorului auto asigurat (…) de către organele abilitate”. Compania a precizat că n-a fost introdusă în dosar ca parte civilmente responsabilă și că martorii au dat declarații „contradictorii” cu declarațiile șoferului.

Plângere către ASF

Avocatul lui D.U. a reclamat refuzul celor de la Grawe către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), instituția care se ocupă, printre altele, și cu sancționarea firmelor de asigurări care încalcă legislația din domeniu. În plângerea către ASF, avocatul victimei a solicitat „luarea măsurilor legale ce se impun, cu consecința sancționării societății Grawe România Asigurare SA”: „Motivarea refuzului nu are un suport juridic”.

Autoritatea sesizată a răspuns că „activitatea de soluționare a petițiilor desfășurată de ASF este una distinctă de cea de soluționare a dosarelor de daună”. După ce a dat dreptate Grawe România, că „nu s-a stabilit răspunderea asiguratului RCA (gradul de culpă) în producerea evenimentului din data de 15.08.2022”, ASF i-a îndemnat pe D.U. și avocatul său să apeleze la Entitatea de Soluționare Alternativă a litigiilor din domeniul financiar-non-bancar (SAL-Fin).

De fapt, această entitate se ocupă cu litigiile dintre clienții firmelor de asigurări (sau alte produse financiare non-bancare) și firmele cu care aceștia au contract.

În răspunsul dat ziarului, ASF afirmă că „procesul de supraveghere este unul prospectiv, bazat pe riscuri și se desfășoară prin verificarea în permanență a activității societăților”.

„Pentru cazul în discuție, ASF nu a stabilit sancțiuni în sarcina societății Grawe România Asigurare S.A. întrucât nu s-a constatat încălcarea prevederilor legale aplicabile. Potrivit cadrului legal, asigurătorul RCA are obligația de a soluționa cererea de despăgubire prin formularea unei oferte de despăgubire în toate cazurile în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat. În cazul semnalat, documentele administrate în dosarul de daună nu stabilesc răspunderea asiguratului în producerea evenimentului astfel încât societatea Grawe România Asigurare S.A. să fie obligată să soluționeze cererea de despăgubire prin formularea unei oferte de despăgubire”.

Răspunsul ASF

ASF, blândă cu marii asigurători în 2024

Din datele publicate pe site-ul oficial, ASF a aplicat în 2024 doar trei amenzi unor societăți de asigurări, restul sancțiunilor fiind dictate împotriva intermediarilor de asigurări. Nici una dintre sancțiuni nu are legătură cu polițele RCA.

Spre comparație, în 2023, Autoritatea a dat 27 de amenzi de sute de mii de lei marilor asigurători de pe piața românească. Dintre aceste 27 de amenzi, 12 sunt legate de articolul 21 din Legea 132/2017, articolul despre soluționarea cererii de despăgubire. Așadar, fără teama că soluționează dosare de daună, ASF poate sancționa asigurătorii care refuză să achite despăgubirea fără un motiv întemeiat.

De altfel, în februarie 2022, ASF a sancționat Grawe România „cu amendă în cuantum de 74.500 de lei, în principal pentru plata cu întârziere a despăgubirilor RCA și pentru neplata penalităților aferente”. În august 2022, Grawe a primit „avertisment scris, pentru plata cu întârziere a despăgubirilor cuvenite în cazul a 3 dosare de daună”.

Grawe România nu a răspuns întrebărilor adresate în scris de Libertatea.

În linie dreaptă către prescriere

D.U., ajuns la 30 de ani, învață să se deplaseze cu cadrul și cu protezele noi. În vremea asta, Cristian Bîrcă e undeva, prin lumea largă, care, pentru Poliția și legile din România, e și mai largă decât pentru civili. A fost prins de trei ori conducând sub influența alcoolului și o dată cu permisul suspendat. Până acum, a fost pedepsit doar cu o amendă de 2.000 de lei. Legea prevede și pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru aceste infracțiuni.

Recuperarea după accident

Dacă și de data aceasta urmărirea penală se va lungi până la cinci ani, fapta are șanse bune să se prescrie, iar „gradul de culpă al șoferului” nu va fi niciodată stabilit. Asigurătorul RCA nu va fi obligat nici de instanță să achite vreo despăgubire. Pentru răul produs în 15 august 2022, nu va plăti decât victima.

