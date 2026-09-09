Un șofer de TIR a condus 30 de ore fără oprire, s-a odihnit 44 de minute și poliția i-a dat o amendă uriașă, în Italia

Un șofer polonez de TIR a fost sancționat cu 6.135 de euro și a rămas fără 15 puncte din permis după ce polițiștii locali din Monfalcone, Italia, au descoperit că a condus aproape 30 de ore consecutive, cu o pauză de doar 44 de minute între două zile de muncă.

Aproape 30 de ore la volanul camionului, cu o pauză de doar 44 de minute

Incidentul a avut loc la Monfalcone, în nord-estul Italiei, în timpul unui control de rutină asupra transportului rutier profesionist, relatează Il Gazzettino.

Șoferul, cetățean polonez, conducea o autospecială pentru transportul de autoturisme, înmatriculată în străinătate. Polițiștii au verificat datele înregistrate de tahograful camionului și au descoperit că bărbatul acumulase un timp efectiv de conducere de 29 de ore și 55 de minute. Potrivit legislației europene, limita obișnuită de conducere este de 9 ore pe zi, care poate fi extinsă la 10 ore, dar numai de două ori pe săptămână.

Verificările nu s-au oprit la ziua controlului. Polițiștii au analizat activitatea șoferului din ultimele 56 de zile, iar rezultatele au arătat o serie de încălcări repetate ale regulilor privind timpii de conducere și de odihnă.

Autoritățile au constatat nerespectarea pauzelor obligatorii și a perioadelor de repaus zilnic, depășirea limitelor maxime de conducere pe două săptămâni și a plafonului lunar de ore la volan. În plus, în timpul verificărilor au fost identificate patru situații în care camionul a depășit viteza maximă de 90 km/h impusă de limitatorul de viteză, precum și o depășire a lungimii maxime admise pentru vehicul.

Amendă de peste 6.000 de euro, plătită pe loc

În urma controlului, șoferul a primit zece sancțiuni administrative, valoarea totală a amenzilor fiind de 6.135 de euro.

Pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile i-au retras 15 puncte din permisul de conducere.

Deoarece camionul avea numere de înmatriculare străine, amenda a fost achitată imediat la locul controlului, așa cum prevede Codul Rutier italian pentru vehiculele înmatriculate în afara țării, astfel încât acestea să își poată continua deplasarea.

Poliția: „O adevărată bombă cu ceas pe roți”

Anna Maria Cisint, consilier delegat pentru siguranță în cadrul administrației locale, a calificat situația drept extrem de periculoasă.

„Să conduci un vehicul greu pentru perioade atât de lungi, fără odihna necesară, înseamnă să îți pui în pericol propria viață și pe cea a celorlalți participanți la trafic. Munca Poliției Locale demonstrează cât de important este să existe personal specializat, capabil să identifice astfel de comportamente și să intervină pentru protejarea tuturor.”

Oficialul a adăugat că șoferii care încalcă regulile privind timpii de conducere și de odihnă nu trebuie să obțină avantaje în fața transportatorilor care respectă legislația.

Operațiunea se înscrie în programul de verificare a transportului de mărfuri desfășurat de Comandamentul Poliției Locale din Monfalcone de aproape nouă ani.