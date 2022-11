Un student al Universității din București critică lipsa de reacție a decanului Preda față de implicarea profesorului Carp în evaluarea tezei lui Bode

Recomandări OFICIAL. Generalul Cristian Radu, adjunctul șefului IGSU, s-a pensionat la 49 de ani. Klaus Iohannis a semnat decretul. Generalul este inculpat într-un caz scos la lumină de Libertatea acum o lună

Studentul susține că decanul facultății, Cristian Preda, nu critică implicarea unuia dintre giranții tezei, Radu Carp.

„Complicități intelectuale temeinice alături de vechi și buni prieteni”, este mesajul postat de profesorul Radu Carp, după ce Lucian Bode și-a susținut teza de doctorat în 2018. În fotografie, de la stânga la dreapta: Adrian Ivan, Adrian Basaraba, Lucian Bode, Claudiu Marian, Lucian Năstasă Kovacs

”Acuzați că denigrăm atât facultatea, cât și pe domnul Carp”

“Atunci când i-am adus la cunoștință că Radu Carp, profesor în facultatea dumnealui, a validat teza lui Bode, domnul Preda a avut câteva reacții cel puțin interesante: a început prin a spune că nu are legătură FSP cu implicarea lui Carp, apoi a trecut la intimidări pentru a-mi sugera să nu mai fac publice aceste lucruri, intimidări a căror finalitate a constat în acuzarea mea, cât și a altor studenți, într-un Consiliu al Facultății, convocat special pentru audierea noastră, că denigrăm atât facultatea, cât și pe domnul Carp.”, scrie studentul, adăugând că se declară “șocat” de faptul că Radu Carp a acordat calificativul “Foarte bine” aceleiași lucrări criticate de Cristian Preda.

“Lipsa de transparență, absența democrației interne, dar și standardele etice ce pot fi puse sub semnul întrebării și jumătățile de adevăr nu fac cinste nimănui. Mai ales, nu unei facultăți care vrea să atingă standarde înalte de calitate în învățământ. Și o spun cu părere de rău, dar cred că privesc cum, pe an ce trece, și cu fiecare scandal ascuns sub preș, și FSP devine o altă fabrică de diplome cu o integritate de mâna a doua”, conchide studentul.

Recomandări SURSE: Niculae Bădălău, arestat preventiv pentru 30 de zile. Vicepreședintele Curții de Conturi, dus încătușat la Curtea de Apel București

Ce spune Cristian Preda

Contactat de ziarul Libertatea pentru a răspunde acestor critici, decanul Cristian Preda, susține că nu le-a spus studenților altceva decât să citească teza lui Lucian Bode înainte de a se pronunța.

“Am discutat deja într-un Consiliu de facultate și nu a putut să se ia vreo decizie, pentru că, din păcate, sunt mai mulți membri ai facultății implicați. Domnul Carp a fost în comisia de la UBB Cluj, dar au fost și alți trei membri în comisia de la CNATDCU și ăsta a fost un aspect al problemei”, ne-a declarat Preda.

Acesta a adăugat că “nu există mecanisme, în Școala Doctorală sau în Consiliu, care să trateze cazul unui profesor care e membru în comisia dintr-o altă Școală Doctorală”.

“Nu avem niște reguli și nu este o situație ușor de tratat, iar discuția a avut loc înainte ca teza să fie analizată și de către mine. După cum știți, m-am pronunțat public și mi-am asumat concluziile lecturii”, a mai spus decanul Facultății de Științe Politice.

Într-un text publicat la jumătatea lunii noiembrie în Revista 22, Cristian Preda a analizat teza de doctorat a lui Lucian Bode, afirmând despre lucrare că este “maculatură”.

”Răfuială politică”

Recomandări Cazul bebelușului mort după botez la Suceava: INML reface expertiza, după ce la nivel local s-a stabilit că a murit de pneumonie. Ce acuză familia

“Cred că felul în care am evaluat-o eu însumi spune totul despre acea teză. Eu nu aș fi acceptat ca acea teză să fie susținută”, a mai declarat Cristian Preda.

Pe de altă parte, decanul FSP susține că disputa dintre student și conducerea facultății este mai degrabă o “răfuială politică”, pe care o găsește “inacceptabilă”. Studentul face parte din noua mișcare politică inițiată de Ludovic Orban.

“Mi se pare ca este inacceptabil să avem răfuieli politice în facultate, pentru că asta nu rezolvă problema doctoratelor și a responsabilității profesorilor universitari în chestiunea doctoratelor. De când se discută despre doctorate, impostura a crescut în universități și au fost luate mai multe teze de doctorat decât în perioada anterioară debutului acestor scandaluri”, a încheiat Cristian Preda. Radu Carp nu a comentat ceea ce spune studentul.

