Maria Săceanu, o româncă de 24 de ani, a fost ucisă în Marea Britanie de Benjamin Day, un student la criminalistică obsedat de serialul Dexter, care și-a recunoscut fapta în instanță.

Detalii înfiorătoare din anchetă

Cazul tragic al Mariei Săceanu, o româncă în vârstă de 24 de ani stabilită în Marea Britanie, a luat o întorsătură decisivă în fața instanței Tribunalului Coroanei din Wolverhampton. Benjamin William Day, un britanic de 20 de ani, student la Criminalistică, a pledat vinovat pentru uciderea tinerei, schimbându-și declarația inițială chiar în a doua zi a procesului, relatează BBC și The Sun.

Procurorii au declarat că acesta plănuise cu atenție uciderea Mariei Săceanu pe 20 decembrie 2025, iar ancheta a scos la iveală detalii înfiorătoare despre modul în care s-a consumat fapta.

Anchetatorii au stabilit că atacatorul pregătise minuțios camera închiriată cu 40 de lire sterline din Tividale, West Midlands, în care a atras-o pe tânără, încercând să recreeze atmosfera și metoda folosite de personajul principal din serialul Dexter.

Pereții și podeaua încăperii au fost acoperite cu folie din plastic, iar la fața locului au fost descoperite echipamente de protecție, printre care un șorț, o vizieră și mai multe produse chimice pentru curățenie.

„Totul a mers prost și a fost prins”

Procurorii au demontat versiunea inițială a apărării, prin care acuzatul susținea că ar fi amenajat camera ca decor pentru realizarea unui videoclip pentru rețelaua TikTok. Probele din dosar au indicat existența unui plan premeditat, susținut de rănile multiple descoperite pe trupul victimei.

Descoperirea macabră a fost făcută după ce un locatar al imobilului a observat urme de sânge și a alertat imediat proprietarul. Procurorul Rachel Brand KC a afirmat că suspectul este obsedat de serialul Dexter, cu un criminalist, personaj principal, care știe cum să-și acopere propriile urme de criminal în serie:

„Se pregătise să o omoare. Plănuise să scape de cadavru, să șteargă urmele și credea că nu va fi pedepsit. Dar totul a mers prost și a fost prins.”

Potrivit procurorilor, Day a înjunghiat victima de 78 de ori. Maria era lucrătoare sexuală și fusese contactată de tânăr prin intermediul unei platforme online, cu un telefon preplătit.

Victima s-a luptat să scape din mâinile criminalului

După crimă, Day ar fi încercat să scape de cadavru, însă a renunțat la planul de a-l dezmembra după ce s-a tăiat la mână. A fugit, apoi a sunat la poliție să le ceară ajutorul după ce a susținut că a fost mușcat de o vulpe sau de un câine sălbatic, nu știa sigur. Versiunea sa nu a ținut în fața polițiștilor, care i-au demontat minciuna, pas cu pas.

Day a fost arestat chiar a doua zi, în spital, iar în momentul în care oamenii legii l-au ridicat, suspectul era îmbrăcat cu un tricou kaki asemănător celui purtat de personajul Dexter.

Medicii legiști spun că victima s-a zbătut și a încercat să se apere, însă rănile suferite la nivelul gâtului, care i-au afectat arterele carotide, i-au fost fatale.