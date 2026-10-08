Maite van Mulders, patinatoare artistică la proba de dans pe gheață, născută pe 23 iunie 2006 în Asse, Belgia, reprezintă România în competițiile internaționale alături de partenerul său, Andrei Dominic Tudor. Ei au concurat la Grand. Prix-ul pentru juniori care are loc în sala Tivoli de la Ljubljana (Slovenia).

Maite și campionii ucraineni

Maite este legitimată la ACS Magic Skate. Conform ISU Skating, antrenorii micuței sportive belgiene (1,52 metri) care patinează pentru România sunt Maksim Nikitin și Oleksandra Nazarova.

Nazarova și Nikitin, soțul ei, au fost de 6 ori campioni naționali ai Ucrainei și au reprezentat țara la JO de Iarnă din 2018 și din 2022.

Din luna mai face pereche cu Dominic Andrei Tudor

Van Mulders și partenerul ei, Dominic Andrei Tudor, fac echipă din mai. Erau patinatori de individual și s-au cunoscut în 2024. Au trecut la dansul pe gheață în același timp, inițial, cu parteneri diferiți.

Rezultatele cuplului belgiano-român la juniori: ISU JGP Ljubljana 2026, locul 12, Ankara 2026 - locul 13, Cupa Bolero 2026, Marea Britanie 2026, locul 9.

Cei doi nu sunt departe de calificarea la Mondialele de anul viitor.

Primul cuplu la dans pe gheață la un Grand Prix de juniori

Potrivit unei postări de pe pagina de Instagram a Federației Române de Patinaj, Maite Van Mulders și Dominic Andrei Tudor au devenit, la Ankara, primul cuplu de juniori de dans pe gheață care reprezintă România într-o etapă ISU Junior Grand Prix.

Unde este legitimată

La Grand Prix-ul de juniori de la Ljubljana, din weekend, a concurat, la individual, și Andreea Lazăr, tot de la Magic Skate.

Magic Skate este un club înființat în 2011, „pentru a veni în întâmpinarea copiilor ce-și doresc să ajungă campioni sau care, pur și simplu, își doresc să patineze”, așa cum scrie pe site-ul clubului. Cursurile clubului se desfășoară la patinoarul Berceni Arena și la cel din Mall AFI Cotroceni - București.

La clubul Magic Skate a fost legitimată Ana Sofia Beșchea, 22 de ani, care a fost prima patinatoare din România care a participat la un Campionat European de seniori, în 2024 (locul 33, Kaunas/ Lituania), după o pauză lungă de 15 ani.

Pe urmele Juliei Sauter

Alături de ea, a fost și mult mai cunoscuta Julia Sauter, care s-a născut în Germania, dar reprezintă România.

La JO 2026 Milano Cortina, Julia Sauter a impresionat încă din programul scurt, obținând 63,13 puncte și clasându-se pe locul 16 din 29 de competitoare. În proba liberă, a continuat prestația excelentă și a încheiat pe locul 17, stabilind cea mai bună performanță a României la patinaj artistic feminin la Jocurile Olimpice.