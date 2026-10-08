Motorina s-a ieftinit joi, 8 octombrie 2026, pentru prima dată în ultima lună. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Motorina s-a ieftinit la aproape toate lanțurile mari de alimentare din București, joi, 8 octombrie 2026, cu până la 5 bani per litru, pentru prima dată în aproape o lună.

Astfel, carburantul standard se vinde joi cu prețuri între 10,86 lei/l și 10,97 lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, joi, 8 octombrie 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 10,11 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

Socar vinde carburantul cu 10,11 lei/l la o stație din Capitală, la fel ca miercuri, iar la alte stații, costul este de 10,14 lei/l.

Lukoil vinde benzina cu 10,15 lei/l, prețul din ziua precedentă.

Rompetrol menține prețul carburantului, joi, 8 octombrie 2026, la 10,17 lei/l, atât cât era și miercuri.

Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un preț tot de 10,17 lei/l, neschimbat față de ieri.

Mol comercializa benzina miercuri tot cu 10,17 lei/l, pentru joi dimineața nu are afișat niciun preț.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Cluj-Napoca și costă 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie. La Timișoara, carburantul se vinde cu 10,09 lei/l, la fel ca ieri. În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,11 lei/l, prețul din ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, joi, 8 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,86 lei/l, față de 10,91 de lei/litru, preț constant din 23 septembrie (mai ieftină cu 0,05 lei), și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,86 lei/l, de la 10,91 de lei/l la o stație din București (o diferență de 0,05 lei), constant din 22 septembrie, dar carburantul ajunge și la 10,89 lei/l de la 10,94 de lei/l, același cost din 24 septembrie (o scădere cu 0,05 lei).

Rompetrol vinde motorina cu 10,92 lei/l, față de 10,97 de lei/l, același preț din 22 septembrie (o diferență de 0,05 lei).

Și OMV vinde motorina standard joi, 8 octombrie 2026, tot cu 10,92 lei/l, de la 10,97 de lei/l, preț constant tot din 22 septembrie (o scădere cu 0,05 lei).

Stațiile Lukoil mențin carburantul la 10,97 lei/l, prețul de ieri.

Stațiile Mol comericializau miercuri motorina cu 10,97 de lei/l, același preț din 23 septembrie, pentru joi dimineață nu sunt afișate prețuri.

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara și costă 10,83 lei/l, față de 10,88 de lei/l, preț constant din 22 septembrie (mai puțin cu 0,05 lei). În Cluj-Napoca, se vinde cu 10,86 lei/l, comparativ cu 10,89 de lei/litru, cost neschimbat din 23 septembrie (o diferență de 0,03 lei). În București, Iași și Constanța, prețul motorinei este 10,86 lei/l, de la 10,91 de lei/litru, preț menținut din 23 septembrie (o scădere cu 0,05 lei).

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 8 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este, joi, de 9,93 lei/l, față de 9,87 lei/l, costul care se menținea de duminică (o creștere cu 0,06 lei), și este afișat la stația DHR din Gherla, Strada Clujului FN, județul Cluj.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,69 lei/l, în comparație cu 10,75 de lei/l, cost menținut din 26 septembrie (mai ieftină cu 0,06 lei), și se găsește la aceeași stație Petrolium din Albești, DN 13, județul Mureș.