Omar Hayssam a fost eliberat din închisoare. Decizia instanței este definitivă

Omar Hayssam va fi eliberat condiționat din închisoare, după ce instanța i-a admis definitiv contestația. Decizia este definitivă, iar sirianul executa o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni.

Omul de afaceri sirian, condamnat la 24 de ani și 4 luni de închisoare în dosarele legate de terorism și infracțiuni economice, va fi eliberat din penitenciar. Decizia a fost pronunțată vineri, 11 septembrie 2026, de instanță și este definitivă.

Omar Hayssam contestase decizia anterioară a Judecătoriei Sectorului 4 București, din luna iulie 2026, prin care îi fusese respinsă cererea de ieșire din penitenciar.

Vineri, magistrații au admis contestația depusă de condamnat, au desființat sentința dată în vară de prima instanță și, în rejudecare, au dispus liberarea condiționată a acestuia.

Instanța a dispus punerea de îndată în libertate a lui Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 de ani și 4 luni de închisoare, cu condiția ca acesta să nu fie reținut sau arestat preventiv într-o altă cauză penală. Totodată, judecătorii i-au atras atenția fostului om de afaceri asupra dispozițiilor din Codul Penal referitoare la efectele liberării condiționate și respectarea restului de pedeapsă neexecutat.

„Desfiinţează sentinţa penală nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronun?ată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 17737/4/2026 şi, în rejudecare, în baza art. 587 alin. (1) C. pr. pen. raportat la art. 59-60 C. pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen. admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani ?i 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia I penală, în baza căreia s-a emis M.E.P.I. nr. 5804/04.11.2015 şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză”, se arată în minuta instanței. Conform sentinței, Hayssam trebuie să fie expulzat după eliberare.

Numele lui Omar Hayssam a rămas marcat în istoria recentă a României prin implicarea directă în răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, în primăvara anului 2005. La scurt timp după izbucnirea scandalului, sirianul a reușit să fugă din țară în mod controversat, fapt ce a dus la demisia șefilor serviciilor secrete de la acea vreme.

Ulterior, el a fost adus în România în iulie 2013 pentru a-și executa pedepsele stabilite de justiție. De-a lungul anilor, instanțele românești l-au găsit vinovat în mai multe dosare:

Dosarul răpirii jurnaliștilor: o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru acte de terorism.

Dosarul Foresta Nehoiu: o condamnare la 16 ani de închisoare pentru infracțiuni economice și înșelăciune.

Dosarul Manhattan: o condamnare de 24 de ani de închisoare pronunțată de Tribunalul București pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat.