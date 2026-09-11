Irina Rimes a făcut un anunț neașteptat la Vocea României, după ce Theo Rose a urcat pe scenă ca simplă concurentă. Află de ce rămâne liber scaunul de antrenor.

O nouă ediție Vocea României va aduce momente spectaculoase, diseară, de la 20:30! Cei de acasă vor fi uimiți de vocile concurenților, iar surprizele nu vor întârzia să apară!

Alexandra Căpitănescu, din nou la Vocea României

Theo Rose va urca pe scenă din postura de concurentă, Carmen Tănase va afla și ea cum se simt emoțiile din spatele celui mai iubit show, iar Alexandra Căpitănescu va cânta, din nou, pe scena care i-a adus trofeul Vocea României în 2023.

Unul dintre concurenții din această seară îi va impresiona pe antrenori cu prestația sa: „Ai avut o interpretare dincolo de cântatul piesei, asta a fost o trăire a ta, nu știu ce te-a rănit, sper să nu te fi rănit cineva, dar așa ai cântat. M-ai convins că ai trăit asta”, îi va spune Smiley. Susținătoarea concurentului a fost chiar una dintre cele mai bune voci din România, Alexandra Căpitănescu: „îl știu de pe TikTok, a cântat Choke Me, varianta piano, și m-a impresionat foarte tare și am venit să-l susțin”. Cum va decurge momentul său, vedem în doar câteva ore.

Irina Rimes, anunț după ce Theo Rose a urcat pe scenă în postura de concurentă

În postura de concurent o putem vedea diseară și pe Theo Rose, care va reuși să-i lase pe colegii ei de scaune fără cuvinte! Iar pentru a o câștiga de partea ei, Irina îi va face o propunere neașteptată: „Eu n-am fost niciodată locul întâi. Tot timpul am fost locul doi. Nu-ți mai zic tot discursul că l-ai auzit de atâtea ori, dar știi ce mi-a adus mie locul doi? M-a adus pe mine în scaunul ăsta. Eu vreau să ți-l dau ție. Eu la anul plec și scaunul ăsta rămâne liber și eu vreau să ți-l dau ție.”