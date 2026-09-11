Turismul vitivinicol, noul trend pentru vacanțe în toamna 2026. Destinația UNESCO la doi pași de România unde biletele încep de la 51 de lei

Ungaria mizează puternic pe turismul vitivinicol în această toamnă, aducând în prim-plan un calendar extins de festivaluri, degustări și evenimente culturale organizate în regiuni emblematice precum Tokaj, Budapesta sau zona Lacului Balaton.

Cu podgorii incluse în patrimoniul mondial UNESCO și investiții majore în infrastructura turistică, vecinii de la vest oferă opțiuni accesibile de vacanță pentru lunile septembrie și octombrie, potrivit Visit Hungary.

Sezonul de toamnă debutează în capitală, unde cea de-a 35-a ediție a Budapest Wine Festival reunește la Castelul Buda peste 1.000 de soiuri de vinuri și vinuri spumante, alături de spectacole folclorice și muzică live.

Ulterior, atenția se mută către comunitățile locale, unde sărbătoarea culesului de struguri îmbină gastronomia cu activitățile în aer liber.

Unul dintre reperele perioadei este Kerekdomb Festival, desfășurat între 18 și 20 septembrie în localitatea Tállya din regiunea Tokaj. Evenimentul transformă cramele, podgoriile și curțile private în spații destinate spectacolelor de teatru, concertelor, serilor literare și tururilor cu bicicleta electrică.

Prețul biletelor de acces pornește de la aproximativ 51 de lei pentru ziua de duminică, ajunge la 117 lei pentru vineri sau sâmbătă, iar un abonament integral de trei zile costă în jur de 246 de lei.

Turiștii pot opta și pentru un pașaport special „Wine Passport”, la prețul de 129 de lei, care oferă degustări la 24 de crame locale.

Cunoscută la nivel internațional pentru celebrul vin Tokaji Aszú, regiunea viticolă Tokaj parcurge un proces extins de modernizare. Centrul orașului și piața centrală au fost reamenajate, permițând vizitatorilor să exploreze peisajul viticol prin plimbări pedestre, trasee ciclabile sau excursii cu barca pe râurile Tisa și Bodrog.

Componenta gastronomică a zonei a fost, de asemenea, adaptată cerințelor contemporane. Un exemplu este Crama Sauska, a cărei arhitectură integrată în mediul protejat UNESCO a fost distinsă în 2025 cu premiul internațional BLT Built Design Award. Oferta locală variază de la hanuri tradiționale ungurești până la wine baruri moderne.

Calendarul evenimentelor de toamnă continuă în intervalul 2-4 octombrie cu Tokaj-Hegyalja Harvest Days, o sărbătoare cu tradiție organizată neîntrerupt încă din anul 1932. Programele principale se desfășoară în piața Kossuth din Tokaj și au acces gratuit pentru public.