Insula iubirii, 11 septembrie 2026. După primele alegeri de date, în vila fetelor răsună în premieră cutia cu surprize

Diseară, la „Insula Iubirii”, concurenții trec prin primele alegeri de date, iar atmosfera din vila fetelor se schimbă odată cu apariția, în premieră, a „cutiei cu surprize”. Ce urmează îi va pune pe concurenți în fața unor noi provocări.

Prima săptămână a captivat și a făcut ca interesul să atingă noi borne. Poveștile celor cinci cupluri au devenit cunoscute și au adus numeroase semne de întrebare. După ce au petrecut primele seri cu ispitele, e momentul ca această ediție să aducă lucrurile la nivelul următor. De la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Insula Iubirii revine cu o ediție ce nu poate fi ratată.

Prima parte a serii va surprinde cuplurile, aflate pentru prima dată de la despărțire, față în față. Cu lacrimi, emoții și pe alocuri mici scântei, aceștia vor avea ocazia să descopere toate ispitele din sezon, să afle cu ce intenții și emoții au venit și să surprindă și reacțiile partenerilor atunci când văd defilările și prezentările.

Tensiunea va crește mai tare, atunci când fiecare partener va avea de luat o decizie importantă - cu cine va merge la primul date din acest sezon. Unele alegeri vor fi surprinzătoare, altele vor fi previzibile, toate se vor lăsa cu multe comentarii.

Însă apogeul va fi atins în vila fetelor, într-o seară ce părea relaxantă! Chiar când acestea se vor aștepta mai puțin, cea mai cunoscută melodie a emisiunii va răsuna, iar cutia cu surprize se va deschide cu un mesaj care va șoca pe toată lumea. „E melodia aia, frate”, va sublinia Bianca Iotu, de la primele acorduri. Din curte, Claudia va reacționa imediat: „Ce e asta? Mamă, mi s-a zbârlit toată pielea pe mine”. Și ispitele vor admite că momentul este încărcat de agitație: „N-aș vrea să fiu în pielea lor”, va menționa Eduard.