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Rochia „răzbunării” purtată de prințesa Diana revine la licitație după aproape 30 de ani. Cât valorează celebra ținută

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Prințesa Diana FOTO: Getty images
Prințesa Diana FOTO: Getty images
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Una dintre cele mai cunoscute ținute purtate de prințesa Diana va fi scoasă din nou la licitație în luna decembrie, la aproape 30 de ani de la prima vânzare. Rochia neagră creată de designerul grec Christina Stambolian este estimată acum la o valoare cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari.

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Rochia „răzbunării”, scoasă din nou la licitație

Rochia neagră purtată de prințesa Diana la Serpentine Gallery din Londra, pe 29 iunie 1994, va fi scoasă la licitație de Sotheby's în luna decembrie. Ținuta fără bretele, creată de designerul grec Christina Stambolian, este una dintre cele mai cunoscute apariții vestimentare ale fostei prințese de Wales, potrivit people.com.

Prințesa DianaVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Rochia a primit ulterior denumirea de „revenge dress” („rochia răzbunării”), fiind purtată în aceeași seară în care prințul Charles recunoștea, într-un interviu televizat, că a avut o relație extraconjugală cu Camilla Parker-Bowles, devenită ulterior regina Camilla.

Pentru prima dată după aproape trei decenii, ținuta va putea fi cumpărată din nou. La licitația din 1997, la care Diana a oferit spre vânzare 79 dintre rochiile sale pentru a sprijini organizații caritabile care luptau împotriva cancerului și SIDA, rochia Christina Stambolian s-a vândut pentru 65.000 de dolari.

Acum, casa de licitații estimează valoarea ei între 150.000 și 300.000 de dolari.

Rochia va fi prezentată în mai multe orașe înainte de licitație

Înainte de licitația programată pentru 9 decembrie, rochia va fi prezentată publicului în cadrul unei expoziții internaționale.

Prima oprire va fi la Sotheby's din Londra, în perioada 18-24 septembrie, în timpul Săptămânii Modei de la Londra. În octombrie, ținuta va ajunge la Hong Kong, iar în noiembrie va fi expusă la Geneva. Ulterior, rochia va fi transportată la New York, unde va putea fi văzută la sediul Sotheby's Breuer Building la începutul lunii decembrie, înainte de licitație.

Diana a schimbat rochia în ultimul moment

Prințesa Diana trebuia inițial să poarte o rochie Valentino la evenimentul organizat de Vanity Fair. După ce informațiile despre ținută au ajuns în presă, ea a decis să schimbe planul.

A ales în ultimul moment rochia neagră, scurtă și asimetrică pe care o avea deja în garderobă. Apariția sa a atras atenția presei internaționale, iar fotografiile cu Diana au ajuns pe primele pagini ale ziarelor.

Momentul a avut loc la doar câteva ore după ce Charles vorbise public despre relația sa cu Camilla într-un documentar difuzat de ITV.

În cadrul interviului, viitorul rege a spus că i-a fost fidel Dianei „până când relația s-a destrămat iremediabil”, adăugând: „Este un lucru profund regretabil care s-a întâmplat, dar se întâmplă și, din păcate, în acest caz, s-a întâmplat”.

„A decis că va riposta”

William Ivey Long, designer de costume pentru musicalul de pe Broadway Diana, a explicat în trecut modul în care a fost interpretată alegerea vestimentară făcută de prințesa Diana în acea seară.

„A decis că va riposta și a decis că va alege o rochie pe care o respinsese anterior ca fiind puțin prea mult. Și avea să o îmbrace și să iasă în oraș”, a spus William Ivey Long. Prin alegerea rochiei, Diana a transmis un mesaj fără să facă declarații publice despre situația din căsnicia sa.

Rochia a mai fost expusă în 2017

„Rochia răzbunării” a fost prezentată publicului și în 2017, în cadrul expoziției „Diana: A Fashion Legacy”, organizată la Museum of Style Icons din Irlanda. Expoziția a marcat atunci 20 de ani de la moartea prințesei Diana.

Apariția din 1994 a fost ulterior recreată și în serialul The Crown, iar ținuta a rămas una dintre cele mai cunoscute apariții vestimentare ale Dianei.

„Moda poate fi un limbaj atunci când cuvintele nu sunt suficiente”

Morgane Halimi, Global Head of Handbags and Fashion în cadrul Sotheby's, a vorbit despre semnificația pe care ținuta a căpătat-o în timp.

„Moda poate fi un limbaj atunci când cuvintele eșuează sau pur și simplu nu sunt suficiente. Prințesa Diana a înțeles instinctiv acest lucru. Ceea ce face această rochie extraordinară nu este doar faptul că a fost purtată de prințesă și nici faptul că apariția ei la evenimentul de la Serpentine a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume. Este ceea ce a comunicat”.

Halimi a continuat: „În propriile sale condiții, prințesa Diana a transformat rochia într-unul dintre cele mai puternice mesaje pe care le-a transmis vreodată, în timpul unuia dintre cele mai analizate și încărcate emoțional episoade din viața sa”.

Reprezentanta Sotheby's a subliniat și impactul pe care imaginea l-a avut asupra modului în care moda poate fi folosită pentru a transmite un mesaj: „Ceea ce a devenit un moment viral la nivel mondial - cu mult înainte ca rețelele sociale să transforme acest termen într-unul obișnuit - a dat, de asemenea, oricui, dar mai ales femeilor, libertatea de a folosi moda dincolo de podoabă și într-un mod mult mai intenționat și semnificativ: ca scut, armă sau ambele”.

În opinia sa, ceea ce a rămas în memoria publicului nu este doar scandalul din acea seară, ci și imaginea Dianei încrezătoare și stăpână pe propria persoană. „Ceea ce a dăinuit de-a lungul deceniilor nu este scandalul din jurul acelei seri, ci demonstrația de încredere și stăpânire de sine a prințesei Diana. A pășit într-un moment în care atât de multe lucruri din povestea ei erau spuse în locul ei și, prin ceea ce a ales să poarte, a preluat din nou controlul asupra propriei povești”.

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Tags: Casa regală Prințesa Diana
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