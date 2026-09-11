De ce a vrut, de fapt, Mirela Vaida să participe la „Asia Express” 2026. „Hate o să iau, că dacă nu iei, nu exiști”

Mirela Vaida, în vârstă de 44 de ani și Oana Tomoiagă, în vârstă de 35 de ani, formează una dintre cele mai puternice echipe de la Asia Express 2026. Prezentatoarea TV a dezvăluit recent, de ce a vrut neapărat să plece în cursa de pe Drumul Mătăsii.

Mirela Vaida este mamă a trei copii așa că fiecare zi este o provocare: copii, școală, activități, emisiune, treburi și, din nou, copii. Vedeta recunoaște pentru prima oară că pentru ea, participarea la Asia Express este ca o vacanță.

„În nebunia vieții de zi cu zi și la responsabilitățile mele și la ceasul care sună la 06:30, du copiii la școală și pachete, dă-le mâncare, du copiii, ia copiii la pian, la engleză, fugi la emisiune (…) vino acasă, du-te la treabă. I-am zis soțului meu că de când aștept vacanța asta. Să nu știu ce mănânc diseară, să nu știu unde dorm, să mă duc unde văd cu ochii (…) Hate o să iau, că dacă nu iei, nu exiști”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.

Alături de ea a plecat Oana Tomoiagă. „Eu nu am o viață atât de activă, am și eu un copil (…) Cânt de 20 de ani, de fapt, de când ne știm noi două (…) Mirela încă nu știe cu cine pleacă, eu mă duc la magazin și uit pentru ce m-am dus, ea nu știe că mi-am pierdut buletinul în aeroport de la security până la bord”, a declarat Oana Tomoiagă la TV.

Legătura dintre Oana Tomoiagă și Mirela Vaida s-a creat cu mult timp înainte de participarea la show-ul de televiziune, însă invitația de a face echipă pe Drumul Mătăsii a fost inedită.

„Noi ne știm de o viață, de când eu eram micuță. Mirela este mai mare cu 10 ani. Și bineînțeles că prin prisma evenimentelor folclorice ne-am cunoscut. Dar noi două suntem două nebune faine, care într-adevăr s-au apropiat mai mult și s-au împrietenit de-a lungul anilor.

Și a fost, cum să zic, pentru mine o surpriză plăcută să primesc telefon de la Mirela și să-mi propună să plec cu ea în Asia. Ea mi-a zis foarte clar: «Deci, fată, eu plec cu una nebună și zăpăcită ca mine, nu pot să plec cu cineva serios!»