Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier interimar l-ar ajuta mai mult pe acesta. Liderul social-democrat spune că îl vede „agitat” în ultimele zile și susține că Bolojan ar vrea să plece cât mai repede din funcție, potrivit News.

Declarațiile au fost făcute vineri, la Neptun, în contextul crizei politice și al discuțiilor despre viitorul Guvernului.

Întrebat cu ce ar ajuta demisia lui Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns: „Cred că l-ar ajuta mai mult pe el în acest moment. Eu cred că... deja îl văd agitat în ultimele zile. E cuvântul potrivit”.

Liderul PSD a continuat atacul la adresa premierului interimar și a făcut referire la evoluția acestuia în sondaje.

„Vrea să scape cât mai repede. Se uită probabil şi dânsul, şi echipa din jurul domniei sale la sondaje. Umflatul cu pompa de boţi din primăvară pare că s-a dezumflat şi asta probabil duce şi la această agitaţie”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis însă vineri că „nu se pune problema” unei demisii a premierului interimar Ilie Bolojan.

„Observ că se propagă varianta demisiei premierului Ilie Bolojan. Este un fake news absolut. Nu se pune această problemă”, a transmis, vineri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Plecarea lui Ilie Bolojan din funcție a fost cerută în repetate rânduri de PSD, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul interimar a susținut că demisia sa nu ar rezolva criza politică.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, ar putea fi o propunere pentru funcția de premier.

Răspunsul liderului PSD a fost unul scurt și ironic, în condițiile în care Nazare urmează să se căsătorească la sfârșitul săptămânii.

„Îi doresc casă de piatră. Înţeleg că mâine are nunta. Din păcate, nu pot să ajung. Îi doresc casă de piatră”, a transmis Grindeanu.

Cum îi apără Grindeanu pe cei care s-au aflat în zborul privat spre Mykonos

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre controversatul zbor privat spre Mykonos, în care s-au aflat, printre alții, judecătorul CCR Cristian Deliorga și fostul ministru al muncii Florin Manole.

La bordul aeronavei Embraer Legacy 600 s-au aflat 13 persoane, printre care politicieni, oameni de afaceri și un judecător al Curții Constituționale.

Întrebat dacă a discutat cu colegii săi care au fost în avion și dacă aceștia i-au spus ce au făcut acolo, Grindeanu a afirmat: „Mi-a explicat Florin Manole. Cred că v-a explicat şi vouă. O să dea explicaţiile, o să le mai dea dacă e nevoie, dar din ce am înţeles, n-au vorbit despre decizii ale CCR-ului care să se întâmple într-o zi, două”.

Apoi, liderul PSD a adăugat: „Era bine să nu fie”.

Grindeanu a spus că îi încurajează pe toți cei implicați să meargă la comisia de anchetă din Parlament, inclusiv pe Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu.

„Îi încurajez şi pe Florin Manole şi pe ceilalţi, pe toţi, să meargă la comisia de anchetă, să meargă la comisia de anchetă în Parlament. E obligatoriu să meargă, începând cu Florin Manole, începând cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu şi cu domnul Deliorga. Să meargă la comisia de anchetă. Toţi”, a transmis liderul PSD.

Controversa vizează două zboruri private efectuate la începutul lunii iulie 2026, cu destinațiile Nisa și Mykonos. Potrivit Pressone, în cazul zborului spre Mykonos, printre cei 13 pasageri s-au numărat Cristian Deliorga, Florin Manole, Victor Ponta, Mihai Daraban și alți politicieni, oameni de afaceri și șefi de instituții.

PNL și USR au sesizat CCR în legătură cu deplasările judecătorului Cristian Deliorga, iar în Parlament a fost extinsă ancheta privind atât întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, cât și zborul privat spre Mykonos al unui judecător CCR şi al unor politicieni şi şefi de instituţii. În plus, s-a votat propunerea comisiei de prelungire a termenului cu 30 de zile pentru depunerea raportului.