Trei bărbați din România au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Iași, fiind acuzați că au pus în circulație bancnote false de 50, 100 și 200 de euro. Potrivit anchetatorilor, banii erau fabricați într-o imprimerie clandestină amenajată în județul Suceava, conform News.

Fabrică de bani falși în Burla, Suceava

Cei trei români, în vârstă de 25, 32 și 41 de ani, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede și punerea în circulație de valori străine falsificate, precum și de alte infracțiuni conexe.

Potrivit anchetatorilor, în luna octombrie 2025, cei trei bărbaţi împreună cu un cetăţean italian au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a acţionat pe teritoriile României şi Bulgariei până în data de 24 martie 2026.

Conform DIICOT, bărbatul de 41 de ani ar fi avut rolul de lider al grupării și ar fi înființat în județul Suceava o imprimerie clandestină destinată fabricării bancnotelor false.

În fabrica de bani falși din Burla, Suceava, erau realizate bancnote de 50, 100 și 200 de euro, care urmau să fie puse în circulație atât în România, cât și în Bulgaria.

Liderul grupării ar fi procurat, cu sprijinul celorlalți doi inculpați, hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor.

Ulterior, acesta și cetățeanul italian implicat în grupare ar fi transportat banii falși în România și Bulgaria, obținând bani sau alte foloase din valorificarea acestora.

Peste un milion de euro falși au fost plasați pe piața din Bulgaria

Cea mai mare parte a bancnotelor falsificate ar fi fost distribuită în Bulgaria. Procurorii DIICOT spun că este vorba despre echivalentul a peste 1 milion de euro, în bancnote de 100 de euro.

„O mică parte dintre acestea a fost distribuită în ţară (cel puţin 10 bancnote în cupiură de 100 euro), majoritatea bancnotelor fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei, respectiv echivalentul sumei de 1.012.300 euro (în cupiură de 100 euro).”, arată DIICOT.

Anchetatorii au descoperit însă și o cantitate uriașă de bani falși care nu apucaseră să fie distribuiți.

La o adresă din localitatea Burla, județul Suceava, au fost găsiți peste 1,2 milioane de euro falși, alături de echipamente și materiale folosite pentru producerea bancnotelor.

„De asemenea, inculpaţii au deţinut, la adresa din localitatea Burla, 1.281.400 de euro falşi, diverşi pigmenţi şi tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice şi imprimante, toate indisponibilizate pe parcursul percheziţiei efectuate la data destructurării grupului infracţional organizat”, se mai precizează în comunicat.

Toate acestea au fost indisponibilizate în urma percheziției efectuate la momentul destructurării grupării.

Anchetatorii au ridicat și materiale care ar fi urmat să fie folosite pentru fabricarea altor bancnote contrafăcute.

Printre acestea se numără coli de hârtie cu fir de siguranță, holograme, bancnote false, pigmenți, cerneluri, echipamente electronice și dispozitive de stocare a datelor.

Procurorii DIICOT Iași au cerut instanței menținerea arestării preventive în cazul celor trei inculpați.

De asemenea, anchetatorii au solicitat menținerea sechestrului asupra unui autoturism și asupra sumelor de bani în lei și euro ridicate în urma anchetei.

În dosar este cercetat și un cetățean italian. Acesta este acuzat, la rândul său, de constituirea unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.