Un SUV Citroën cu Actiniu-225, utilizat în tratamente oncologice, a fost furată în Guarulhos, statul brazilian São Paulo. Materialul nu este periculos în ambalajul său, dar contactul direct trebuie evitat, avertizează autoritățile, citate de Globo.

Un vehicul ce transporta materiale radioactive utilizate în scopuri medicale, inclusiv Actiniu-225, a fost furat, pe 1 octombrie în Guarulhos, o suburbie a orașului São Paulo, conform informațiilor furnizate de Autoritatea Națională de Securitate Nucleară (ANSN).

Actiniul-225 este folosit în tratamentele împotriva cancerului, iar autoritățile au subliniat că materialul, în starea în care era ambalat, nu prezintă riscuri pentru sănătate, dar au avertizat populația să nu deschidă sau să manipuleze recipientul.

Mașina implicată în incident este un Citroën Jumpy-Furgon, cu o capacitate de 1,5 tone și număr de înmatriculare GGJ-3G06. Era marcată cu simbolul internațional pentru radiații.

Materialul era destinat unui pacient cu cancer de prostată, internat la Spitalul A.C.Camargo din São Paulo. Fusese importat din Statele Unite și era transportat de o firmă autorizată de ANSN. Substanța, sub formă lichidă, urma să fie utilizată în tratamentul acestuia.

ANSN a emis instrucțiuni clare pentru populație: „În cazul în care vehiculul, pachetul sau materialul sunt găsite, nu atingeți, nu deschideți și nu manipulați ambalajul sau conținutul acestuia!”.

Camioneta furată era echipată cu un dispozitiv de urmărire, iar mașina a fost descoperită ulterior, însă complet dezasamblată.

Sistemul de localizare al materialului radioactiv fusese îndepărtat de hoți, complicând procesul de recuperare.

ÎDirectorul ANSN, Alessandro Facure, a explicat că Actiniul-225 prezintă un risc scăzut pentru sănătatea umană în starea sa actuală de ambalare.

Este un emițător de particule alfa, care au o capacitate redusă de a penetra pielea umană. Cu toate acestea, materialul nu trebuie manipulat sau ingerat.

De asemenea, el a explicat că activitatea radioactivă a substanței se reduce la jumătate la fiecare 10 zile.