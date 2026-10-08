Un tribunal din Arizona, SUA, a anulat o sentință de 10 ani și jumătate pentru un bărbat condamnat pentru omor din cultă, din cauza influenței unui video generat cu inteligență artificială, relatează New York Times și El Universal.

Tribunalul a anulat o sentință de 10 ani și jumătate de închisoare pronunțată împotriva lui Gabriel Horcasitas, 55 de ani, pentru omor din culpă, după ce a constatat că un video generat cu inteligență artificială (AI) al victimei a influențat în mod nejustificat decizia judecătorului în timpul audierii pentru pronunțarea sentinței.

De ce a fost anulată sentința?

Cazul a ajuns la Curtea de Apel din Arizona după ce familia victimei, Christopher Pelkey, a prezentat un material video în care acesta era recreat digital folosind inteligența artificială.

Videoclipul a fost realizat pe baza unei înregistrări anterioare, a unei fotografii și a unui scenariu scris de sora sa, Stacey Wales, pentru a transmite un mesaj către Horcasitas, condamnat pentru tragicul incident de furie în trafic din noiembrie 2021. Pelkey a murit în urma împușcăturilor trase de Horcasitas.

Acest material, primul de acest tip folosit într-o instanță pentru a oferi o voce unei victime decedate, a generat controverse și dezbateri etice cu privire la utilizarea tehnologiei AI în procesele judiciare.

Într-un interviu acordat agenției EFE, Stacey Wales a recunoscut că prezentarea a fost una controversată, dar a argumentat că a fost esențială pentru familia sa.

„Această prezentare a fost foarte importantă pentru familia noastră, pentru a-l umaniza pe fratele meu. Cred că este important ca victimele să poată arăta cine erau”, a spus aceasta.

Cu toate acestea, Curtea de Apel din Arizona a concluzionat că videoclipul nu a îndeplinit standardele necesare de fiabilitate și a exercitat o influență nejustificată asupra judecătorului responsabil cu pronunțarea pedepsei.

În decizia sa, judecătorul a afirmat că videoclipul l-a „impresionat profund” și că Pelkey a reușit, prin intermediul acestuia, să „vorbească din inimă”.

Ce urmează pentru Gabriel Horcasitas?

Deși Curtea a confirmat condamnarea pentru omor din culpă, pedeapsa inițială a fost anulată, considerându-se că procesul nu a fost imparțial din cauza impactului emoțional al materialului video.