Intenția Armeniei de a se alătura blocului comunitar este „un nou semn al atracţiei pe care UE o exercită asupra cetăţenilor”, a apreciat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho. „Prin urmare, o analizăm cu interes”, a adăugat ea.

Prim-ministrul armean Nikol Paşinian a dezvăluit luni că guvernul său ar putea trimite în curând cererea de aderare la Uniunea Europeană.

Kremlinul se opune ambiţiilor europene ale acestei țări din sudul Caucazului, pe care o consideră în sfera sa de influenţă.

Liderul autocrat rus Vladimir Putin a ridicat această chestiune înainte de alegerile parlamentare organizate la începutul acestei veri în Armenia – un scrutin marcat de un amestec enorm din partea Kremlinului. Mai exact, Putin i-a cerut lui Pașinian să aleagă imediat între UE și Uniunea Economică Eurasiatică (UEE), o inițiativă a Moscovei, și să organizeze un referendum pe această temă.

La rândul lui, Pașinian a evocat părăsirea UEE în schimbul aderării la UE, dar a menționat că un referendum va avea loc la momentul potrivit. Premierul Armeniei a reiterat luni, în fața Parlamentului de la Erevan, că un referendum privind aderarea la UE ar avea sens abia odată ce ar fi posibil „să se evalueze realismul” unui demers decisiv în acest sens.

Armenia și Rusia sunt teoretic țări aliate, dar Erevanul reproșează Moscovei că nu a ajutat-o în fața ofensivei azere din 2023 și încearcă acum să-și asigure securitatea și prosperitatea prin aprofundarea cooperării cu UE și SUA. Între timp, Armenia a decis să nu mai participe la activitățile unor structuri conduse de Rusia, mai ales la Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO).

În replică la virajul european și pro-occidental al Erevanului, regimul de la Moscova a introdus sancțiuni împotriva Armeniei, mai ales înainte de alegerile parlamentare din 7 iunie. În pofida ingerințelor și intimidărilor Kremlinului, partidul lui Pașinian a câștigat scrutinul cu majoritatea absolută în Parlament.

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