Israelul a lovit, sâmbătă dimineața, mai multe ținte militare din Iran, în urma unui atac aerian concentrat asupra a trei locații. Iranul, care, după acest atac, a transmis că are „dreptul și datoria” de a se apăra, a anunțat că în urma raidului au fost uciși doi militari, relatează The Times of Israel și IPFNews.