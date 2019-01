Conform sursei citate, două focuri au fost executate de avertisment, în plan vertical, iar celelalte spre maşină. Urmărirea a avut loc din Târgovişte spre Râncaciov. La un moment dat, şoferul a oprit maşina, dar a fugit şi este căutat acum de poliţişti. Din primele date ale acestora, şoferul era singur în maşină.

”Poliţiştii pot să facă uz de armă asupra conducătorilor care nu opresc la semnal şi despre care există indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune sau este iminentă săvârşirea uneia. De obicei, o persoană care are o urgenţă opreşte şi spune ce urgenţă are. Poliţiştilor li s-a părut în neregulă că şoferul nu a oprit. Urmărirea a început din Târgovişte şi s-a terminat în Râncaciov. Şoferul a oprit, probabil s-a speriat şi a fugit. Este identificat şi este căutat. Nu are permis de conducere”, a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa, Ana Maria Liţă.