Ursul cu cinci picioare creat de AI a mobilizat jandarmii la Câmpina: s-a dat Ro-Alert după o poza difuzată pe WhatsApp

O patrulă de jandarmi s-a deplasat duminică, 18 octombrie 2026, în jurul orei 16.20, pentru verificarea situației, care urmare a unui apel 112 privind presupusa prezență a unui urs în municipiul Câmpina. Dar ursul nu exista.

Nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă

Potrivit ISU Prahova, duminică, sălbăticiunea ar fi fost văzută pe strada Al. I. Cuza, iar oamenii din zonă au primit mesaje de avertizare RO Alert. Doar că ursul nu fusese văzut de nimeni, iar în poza care circula pe Whatsapp apărea un animal cu 5 picioare.

„La fața locului, jandarmii au luat legătura cu persoana care a efectuat apelul, aceasta prezentând o fotografie despre care a precizat că a primit-o prin intermediul aplicației Whatsapp și care ar fi indicat prezența unui urs în zonă.

După mai multe verificări s-a constatat și faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane”, se arată într-un comunicat transmis de autoritățile locale.

Deși în cazul de duminică, 18 octombrie a fost vorba de o alertă falsă declanșată de o imagine generată cu inteligență artificială, cazurile reale de urși coborâți în municipiul Câmpina au fost destul de frecvente.

În mai 2026, un exemplar de urs brun a fost prins într-o cușcă specială chiar în incinta Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.