Lorena, românca din Zaragoza care i-a cucerit pe spanioli cu preparate tradiționale din Ardeal. E coadă la cafeneaua ei: „Doamne, e nebună lumea!”

În Zaragoza, al cincilea cel mai mare oraș din Spania, o româncă a reușit să transforme gusturile copilăriei într-o afacere de succes care atrage zilnic zeci de clienți locali.

Spaniolii, curioși să încerce rețete românești

Lorena Căbulea a emigrat în Spania acum 25 de ani. Dupǎ ani întregi în care a muncit în restaurante și baruri din zonă, tânăra și-a urmat visul și a deschis o cafenea cu un concept inedit: îmbinarea stilului de viață spaniol cu preparatele gastronomice tradiționale din Transilvania, relatează Observator News.

De peste un an, localul său a devenit un punct de atracție nu doar pentru diaspora românească, ci mai ales pentru spaniolii curioși să încerce rețetele autentice.

Meniul conceput de Lorena oferă opțiuni pentru toate momentele zilei. Dimineața, pe lângă clasica pâine prăjită spaniolă, clienții pot opta pentru micul dejun cu influențe balcanice. La orele de prânz sau brunch, mesele sunt completate de platouri cu mezeluri, legume, pălincă și lapte bătut.

Vedetele meniului rămân însă plăcintele făcute după rețetele moștenite de la bunica ei: plăcinte cu varză călită, cu cartofi, cu brânză feta și mărar sau varianta umplută cu carne de mici, preferata declaratǎ a spaniolilor.

„Nu asta a fost intenția mea, să ajung virală pe TikTok”

Adevăratul boom al afacerii a venit însă din mediul online, unde doi adolescenți au ajutat-o pe româncă să își promoveze produsele pe rețelele de socializare.

Unul dintre clipurile video postate pe platforma TikTok a depășit două milioane de vizualizări, transformând mica cafenea din Zaragoza într-o adevărată senzație.

„Este unul care are două milioane și ceva de vizualizări. Zic: Doamne, e nebună lumea! Nu știu ce să zic, nu are la ce să se uite la altceva mai bun? Nu asta a fost intenția mea, să ajung virală pe TikTok. Eu voiam doar să mă vadă lumea și să vină să guste o plăcintă" mai spune Lorena Căbulea.

Proprietara mărturisește că popularitatea uriașă a luat-o prin surprindere, scopul inițial fiind doar acela de a atrage câțiva clienți care să guste din produsele sale.