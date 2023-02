UPDATE ora 16.10: Claudiu Năsui a anunțat că în urmă cu puțin timp a depus plângere la CNA „pentru minciunile calomnioase făcute de Antena 3 și de domnul Gâdea, în tentativa de a distrage atenția de la dosarul afacerii cu măști din pandemie”.

Deputatul USR a menționat că „libertatea presei înseamnă informare și critică, nu minciuni și fake news” și a adăugat că urmează acțiunea în instanță împotriva Antenei 3.

Știrea inițială: Claudiu Năsui va sesiza CNA și va da în judecată postul de televiziune Antena 3 CNN „ca urmare a fake news-ului” prezentat luni seară, 6 februarie, în emisiunea „Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea.

„Se vede că am deranjat multă lume. Nu e o coincidență că minciuna aceasta apare fix în ziua în care am dat declarații la DNA în calitate de martor. Nu doar că nu sunt urmărit penal, dar sunt denunțător și martor în mai multe procese penale deschise tocmai pentru neregulile pe care le-am găsit când am preluat Ministerul Economiei. Scopul minciunii promovate de Antena 3 este, probabil, acoperirea dosarului privind măștile din pandemie în care am fost citat, chiar luni, ca martor. Voi sesiza CNA și voi da în judecată Antena 3 pentru că nu poți să livrezi astfel de mizerii publicului și să scapi nesancționat”, a declarat Claudiu Năsui.

USR susține că, atunci când era ministru al economiei „Claudiu Năsui a fost șicanat prin depunerea de plângeri penale pe tot felul de motive închipuite, dar nu s-a început nicio urmărire penală, pentru că acuzațiile erau total nejustificate”.

„În cazul prezentat de Antena 3 drept o mare «exclusivitate», a fost deranjat un pensionar special pus de Virgil Popescu în tot felul de consilii de administrație, inclusiv în CA ROMARM, care a fost înlocuit de Claudiu Năsui”, se mai arată în comunicatul partidului condus de Cătălin Drulă.

Deputatul USR Claudiu Năsui s-a prezentat luni, 6 februarie, la Direcţia Naţională Anticorupţie. Fostul ministru al economiei a fost audiat ca martor în dosarul în care sunt cercetaţi fostul selecţioner al naționalei de fotbal Victor Piţurcă, fiul acestuia, Alexandru Piţurcă, şi directorul general al Companiei Naţionale ROMARM SA, Gabriel Ţuţu.

Potrivit DNA, în pandemia COVID-19, adică în perioada martie 2020-16 septembrie 2021, Gabriel Ţuţu, director general ROMARM, a încheiat în condiţii dezavantajoase pentru companie două contracte de achiziţie publică ce vizau cumpărarea a şapte utilaje neconforme de producere a măştilor de protecţie. Contractele au fost făcute, potrivit DNA, cu o asociere de firme din care făcea parte şi o societate controlată de Alexandru Piţurcă, fiul fostului selecționer al naționalei de fotbal, Victor Pițurcă. Cazul a fost dezvăluit în urmă cu un an, într-o investigație Libertatea.

