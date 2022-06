Când Rusia a invadat Ucraina, pur și simplu nu a putut sta locului. „N-am dormit două zile când am văzut ce se întâmplă”, spune Vasil. Și-a împachetat câteva lucruri și s-a dus să se înroleze îm Brigada 128.

„Mărturisesc acum că am mințit, spunând că am o singură proteză”, a recunoscut Ștefko.

Dar era sigur că e de folos. Conduce, a fost în armată și știe să tragă bine. „Oamenii care nu văd protezele mele, habar nu au că eu nu am picioare”, afirmă sergentul.

55 years old Vasyl Shtefko from Zakarpattia is fighting without both legs. When he signed up as a military volunteer, he said nothing about this. #UkraineRussiaWar #ArmUkraineNow pic.twitter.com/AsOhiXqkId

Tatăl lui Vasil a luptat și el în prima linie, în Al Doilea Război Mondial: „Avea 15 ani, dar a zis că are 18 ani și a plecat pe front”.

Soția și fiica lui de 11 ani îl așteaptă acasă. „Sunt îngrijorați dar sunt mândri că apăr țara”, menționează soldatul.

Meet Vasyl Shtefko, 55 from the western Zakarpattya province of #Ukraine. Despite he has no legs, he insisted to be drafted voluntarily to defend his Homeland as a Sgt. APC driver in the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/AofvNdLLFf