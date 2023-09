Vasile e vânzătorul dansator al revistei Big Issue, în York. Dansează în fața magazinului Marks& Spencer, în centrul orașului York. Sute de oameni îl vâd în fiecare zi și recunosc faptul că pur și simplu vitalitatea și zâmbetul românului le face ziua mai frumoasă.

„Oamenii mă încurajează să continui să dansez, pentru că le place și eu sunt fericit când îi văd că se bucură”, i-a spus Vasile Reporterului BBC Radio.

De mai mulți ani în Marea Britanie, Vasile a lucrat mai întâi în Londra, apoi în Leeds, iar din 2015 vinde magazinul Big Issue în York. „Am început să dansez atunci când am început să vînd revista, mi s-a părut o metodă bună să vând mai multe exemplare. Și am văzut că oamenii supărați trec pe aici, mă văd dansând și zâmbind și încep să râdă și ei”, povestește bărbatul.

El spune că se întâmplă de multe ori ca cei care trec și-l văd cum dansează să i se alăture: „Mai ales copiii încep să danseze și ei cu mine. Dacă lipsesc o zi de aici, a doua zi se face coadă, lumea stă la rând să mă vadă”.

Vasile e căsătorit și are doi copii, de 12 și 13 ani, care trăiesc în România alături de mama lor. Vorbește la telefon cu ei foarte des, vin o dată pe an în vizită, el se duce să-i vadă în România. „Eu nu am casă aici ca să pot să-i aduc, locuiesc într-un hostel. Vreau să fac o casă, să strâng bani pentru asta”, explică românul.

Postarea de pe pagina de Faxcebook a BBC Radio a strâns aproape 900 de comentarii și majoritatea lor covîrșitoare acestea sunt admirative la adresa românului. Foarte mulți dintre cei care au comentat au povestit cum s-au întâlnit cu Vasile și cum dansul lui, zâmbetul și vitalitatea le-a făcut ziua mai bună.

