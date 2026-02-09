Această analiză vine după ce, în iunie 2025, senatorul Elizabeth Warren și alți 10 democrați au cerut Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) să investigheze Trump Mobile pentru încasarea a 59 de milioane de dolari din precomenzi.

Lansarea, inițial programată pentru august sau septembrie 2025, a fost amânată, iar acum device-ul este așteptat pe piață până la sfârșitul acestui an.

Design și specificații actualizate

Într-o discuție video purtată de jurnaliștii de la The Verge cu reprezentanții Trump Mobile, Don Hendrickson și Eric Thomas, a fost prezentat telefonul Trump T1 Phone, care diferă vizibil de imaginile afișate pe site-ul oficial.

Donald Trump vrea să-și lanseze propriul smartphone. Foto: The Verge

Noul design include un sistem de camere verticale pe partea din spate, pe când fotografiile anterioare sugerau o configurație similară modelelor iPhone Pro până la iPhone 16.

De asemenea, ecranul a fost mărit la 6,8 inci, având margini curbate în stil „waterfall”. Telefonul va include un procesor Qualcomm Snapdragon din seria 7, 512GB de stocare și o cameră frontală de 50MP

Logo-ul „T1” de pe spate va fi eliminat, dar imaginea cu steagul american va rămâne. Hendrickson a explicat că întârzierea a fost cauzată de decizia companiei de a renunța la primul model de bază pentru „a introduce o variantă mai avansată pe piață”.

Telefonul e acum mai scump

Clienții care au plătit deja avansul de 100 de dolari vor achita în total 499 de dolari pentru dispozitiv. Totuși, pentru noile precomenzi, prețul telefonului va fi majorat, fără a depăși 1.000 de dolari, conform declarațiilor oficiale.

Asta înseamnă că prețul final ar putea ajunge până la 999 de dolari. Un alt aspect notabil este discrepanța dintre specificațiile prezentate de oficialii companiei lui Trump și cele listate pe site-ul oficial Trump Mobile, unde telefonul încă apare ca echipat cu un ecran OLED de 6,25 inci, o cameră principală de 50MP, o baterie de 5000mAh și stocare de 256MB.

Producția telefonului are loc în afara Statelor Unite

Deși inițial s-a promovat ca fiind „conceput și asamblat cu mândrie în Statele Unite”, realitatea este diferită. Majoritatea componentelor telefonului vor fi asamblate în străinătate, doar montajul final urmând să fie realizat în Miami, Florida.

Trump T1 Phone va fi lansat cu Android 15, însă nu este clar dacă va avea parte de actualizări regulate. Hendrickson și Thomas au declarat că telefonul va fi „sigur”, dar nu au oferit detalii despre un plan de actualizări lunare sau trimestriale.

În contextul în care telefoane precum Google Pixel sau Samsung Galaxy primesc suport software pentru șapte ani, strategia Trump Mobile rămâne neclară. De altfel, device-ul ar putea fi chiar un model rebranduit din Asia care să fie vândut sub un alt logo.

