Colonelul Voiculescu a împlinit 100 de ani pe 14 aprilie, iar de mai bine de 16 ani este membru al CARP Bârlad. Asociația i-a pus darurile într-un colet, pe care i l-a expediat acasă.

„Din păcate, datorită stării de necesitate, nu am putut merge să-l aniversăm acasă la el, la Bârlad. Dar i-am trimis prin postă tot ce i-am pregătit, plus o felicitare. Este unul dintre supraviețuitorii luptei de la Cotul Donului, unde, din peste 1.000 de soldati români, au rămas în viață doar 300! Îi dorim multă sănătate, fericire si putere. Ne pare rău că nu am putut să îl sărbătorim cum se cuvine, știm că este singur si că ar fi vrut să fim cu el la această mare aniversare, dar situația este așa cum este și nu s-a putut. Dar am trimis prin postă un ajutor nerambursabil de 100 de lei, o diplomă, o felicitare și sper că a simțit lângă el și toată stima noastră și mândria de a-l avea printre noi. La multi ani, domnule colonel, la cei 100 de ani! Să ne trăiți!”, a declarat pentru publicația Vremea Nouă magistratul pensionar Mihai Nicolaie, presedintele CARP „Elena Cuza” din localitate.

Col. (rtg) Gheorghe Voiculescu s-a născut pe 14 aprilie 1920 în comuna Cârja, pe malul Prutului. Tatăl său a fost prizonier în Primul Război Mondial, la nemți. Erau 9 frați la părinți și trei dintre ei au făcut războiul.

Trei ani a luptat în prima linie a războiului și alți aproape patru ani a stat închis în lagărul de la Novokramatorsky, situat aproape de Marea Azov. A fost felicitat pentru vitejie de marșalul Antonescu, a fost rănit în lupte și a îngropat zeci de camarazi.

După război, Gheorghe Voiculescu a muncit la o fabrică din Brasov, apoi s-a angajat la “Rulmentul” Bârlad, unde a muncit până la pensionare. Apicultura a fost pasiunea de o viată. Acum trăiește singur, unicul fiu pe care l-a avut s-a stins din viată în urmă cu câțiva ani. Are o singură nepoată, medic la un spital din Iasi, care în mai 2014 s-a căsătorit si care îl mai vizitează din când în când.

