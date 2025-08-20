„Faptul că un student îşi ia un job part-time ar trebui să fie o excepţie, nu regula. Regula ar trebui să fie un sistem educaţional care oferă şanse egale, care încurajează studiul serios şi educaţia de calitate”, a scris pe Facebook senatoarea.

Aceasta afirmă că nu este deloc convinsă de ”exemplele cu studenţi care «reuşesc spectaculos» să lucreze part-time şi, în acelaşi timp, să aibă note excelente”. „Realitatea e alta: şi fără reforma lui David, existau deja mulţi studenţi obligaţi să lucreze part-time. Ştiţi de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare şi nu ai o familie care să te susţină financiar, nu te poţi descurca doar cu bursa. La fel cum nu poţi trăi decent doar dintr-un part-time, când viaţa în Bucureşti sau Cluj este obscen de scumpă”, a mai transmis parlamentarul.

Ea crede că, dacă vrem cu adevărat educaţie de calitate, „trebuie să înţelegem că investiţia în burse şi în sprijin pentru studenţi este o investiţie în viitor, nu o cheltuială”.

„Altfel, vom obţine o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenţi şi talentaţi, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie. Şi spun asta din propria experienţă: fără bursa oferită de statul român, nu aş fi putut face niciodată o facultate. Pur şi simplu ai mei erau prea săraci. Atât de simplu. Şi de trist”, a mai transmis ea.

Afirmațiile au venit după ce Ministrul Educaţiei, Daniel David, a spus la Forumul Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România: „Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aş gândi să îmi iau un job part-time”.

Amintim că primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare la 1 august, conține câteva măsuri care vor afecta inclusiv elevii, adică bursele acestora.

Pe 12 august, ministrul David a spus că dacă Guvernul Bolojan nu adoptă măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, nu vor mai fi bani pentru burse și salarii. Declarația a venit după ce sindicaliștii din Educație i-au cerut demisia și au amenințat cu boicotarea începerii anului școlar. Apoi s-a referit și la varianta demisiei: „Demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o”.

