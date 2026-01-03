Delcy Rodríguez, vicepreședintele Venezuelei, a transmis că guvernul nu știe unde se află președintele Maduro sau Prima Doamnă, Cilia Flores.

Ea a adăugat că guvernul a cerut „dovadă imediată că sunt în viață” .

Asta după ce președintele american Donald Trump a susținut, într-o postare pe Truth Social, că Statele Unite au desfășurat „o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei”, în urma căreia Maduro și soția sa ar fi fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune militară de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat împreună cu soția sa și transportat în afara țării. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine americane. Detalii vor urma. Astăzi, la ora 11:00, va avea loc o conferință de presă la Mar-a-Lago”, a scris Donald Trump.

Oficiali americani au declarat pentru CBS News că SUA au ordonat lovituri aeriene asupra mai multor obiective militare și strategice din Caracas, ca parte a unei acțiuni coordonate menite să vizeze infrastructura regimului Maduro.

În acest context, autoritățile venezuelene au acuzat Washingtonul că riscă să arunce America Latină în haos.

Pe de altă parte, Statele Unite îl acuză de mult timp pe Nicolás Maduro că ar conduce o organizaţie internaţională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă.

Donald Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus.

Vara trecută, administrația Trump a dublat recompensa pentru informații care au dus la capturarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari.

