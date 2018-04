După ce Vama Veche a fost cuprinsă încetul cu încetul de trend-urile noii generaţii, vamaioţii în căutare de aventură şi libertate în natură au descoperit o nouă zonă unde se pot refugia. Iată cum arată plaja de la Corbu.

Pentru cei care vin cu trenul până în Constanţa, nu va fi deloc uşor să ajungă pe plaja de la Corbu. Aceştia fie vor fi nevoiţi să meargă pe jos până în zona Rafinăriei Petromidia, din Năvodari şi de acolo, încă 11 kilometri până la plajă, fie să ia taxiul sau microbuzul.

Pe jos, din Gara Constanţa până la plaja Corbu e o distanţă de aproximativ 32 de kilometri, ce se parcurge, pe jos, în peste 6 ore şi jumătate.

Cu maşina sau cu rulota este ceva mai uşor de ajuns. Dacă luăm ca punct de plecare tot Gara Constanţa, şi luăm în calcul şi aglomeraţia din Mamaia, va fi nevoie de aproximativ 50-60 de minute pentru a ajunge pe plaja Corbu. Atenţie, însă, la drum! În zona Petromidia este plin de gropi şi de denivelări, iar marcajul de pe şosea abia se mai observă.

Iar din localitatea Corbu, pe drumul care duce spre plajă, format din dale de beton, nu are loc decât o singură maşină, fiind montate scuaruri la fiecare 1.000 de metri pentru ca vehiculele ce se intersectează să poată trece unul pe lângă celălalt.

Dar, odată ajuns, cel mai probabil peisajul îţi va tăia răsuflarea. De pe marginea colinei, plaja alb-gălbuie, acoperită în unele zone cu iarbă simarea nesfârşită care se îmbină cu cerul albastru formează un tablou mirific. Nu este o zonă destinată celor care iubesc distracţia şi cluburile, ci e pentru oamenii care îşi doresc linişte şi care iubesc pustietatea.

“E al doilea an când vin aici de 1 Mai. Îmi place că nu vine multă lume, că e linişte, că sunt departe de hărmălaia din oraş. Cred că o să stau o săptămână. Am venit singur, soţiei mele nu îi place aici că e departe de civilizaţie“, spune, râzând, domnul Dorian, un pensionar din Bucureşti venit cu rulota pe plaja din Corbu.

Alţi doi tineri, care stau îmbrăţişaţi pe malul mării, spun că acum au descoperit această plajă virgină şi s-au îndrăgostit pe loc de ea.

“Noi am fost acum mulţi ani în Vama Veche, când acolo mergeau oamenii mişto, fără fiţe, fără atitudine de bogătani. Ne-a fost scârbă de ce am găsit acum acolo şi am decis să căutăm altă plajă unde să stăm în linişte, să fim doar noi şi natura. Şi aşa am ajuns aici, seamănă foarte mult cu ce era Vama cândva. Clar, o să mai venim! Păcat că nu prea ai unde să te cazezi în zonă, iar drumul din sat până aici durează mai bine de o oră dacă îl faci pe jos“, a explicat tânăra.

La mal, chiar înainte de a intra în apă, trebuie să treci peste covorul ţesut de valuri, din alge, scoici şi cochilii de melci. Nisipul este ireal de fin, iar în băiata razelor soarelui îşi schimbă culoarea, când spre alb, când spre auriu, amintind cumva de “nisipurile de aur” din Bulgaria. Dar, după câţiva zeci de metri, spre ţărm, întâlnim pământ presărat cu iarbă şi vegetaţie uscată. Aici, natura a amenajat singură plaja, singurele intervenţii ale oamenilor fiind drumul şi urmele de roţi lăsate de maşini pe nisip.

