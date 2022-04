Shaun Pinner a spus că a luptat alături de marinarii ucraineni de când forțele lui Vladimir Putin au invadat Ucraina, acum aproape opt săptămâni.

Fostul soldat britanic în vârstă de 48 de ani a apărut obosit și învinețit, într-un scurt videoclip de propagandă difuzat de presa rusă, sâmbătă seara.

Pe filmare, el spune: „Bună, sunt Shaun Pinner. Sunt cetățean al Marii Britanii. Am fost prins la Mariupol. Fac parte din Brigada 36 Primul Batalion de Marină Ucraineană. Am luptat în Mariupol timp de cinci până la șase săptămâni, iar acum sunt în Republica Populară Donețk.”

#ShaunPinner a #NATO soldier captured after fighting in #Mariupol for 6 weeks is now as he say “in #Donetsk Peoples Republic (DPR)”custody. @Gidi_Traffic pic.twitter.com/gLq67EFB36