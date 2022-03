Oamenii din Melitopol, un oraș situat în sudul Ucrainei, s-au revoltat când a văzut coloana militară rusească, începând să scandeze „ocupanții”, „invadatorii” sau „ucigașii”.

„Ocupanți, fasciști, nu suntem înarmați” a strigat mulțimea înfuriată de prezenta rușilor, în timp ce a blocat convoiul militar, chiar dacă soldații au tras focuri de avertizare.

Ucrainenii nu au părut să fie descurajați nici când un militar rus cu o pușcă mitralieră în mână i-a amenințat și le-a cerut să se dea la o parte din calea coloanei de mașini, înainte de a trage o salvă în aer.

In Melitopol, unarmed Ukrainians are confronting the Russian soldiers. They are chanting „Occupants” and pushing the vehicles back. pic.twitter.com/PMges2cHhU