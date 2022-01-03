VIDEO | Zeci de oameni, la coadă la Taxe și Impozite, în sectorul 6. Locul de parcare s-a scumpit de 8 ori: „Ne-au încălecat!”

Prima zi lucrătoare din 2022 a adus bucureștenii din sectorul 6 în fața sediilor Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale, unde s-au format cozi de zeci de oameni. Mulți dintre ei erau nemulțumiți pentru că taxa pentru un loc de parcare de reședință s-a scumpit de aproape 8 ori, ajungând de la 66 de lei în 2021, la 500 de lei în acest an.

UPDATE 17.26: Într-o versiune anterioară a acestui text, titlul făcea trimitere la „sute de oameni, la coadă”. În realitate, în imaginile surprinse de fotoreporterul Libertatea, apar câteva zeci de persoane. Ne cerem scuze pentru această eroare.

În fața sediul DGITL sector 6 de la Piața Moghioroș, coada avea zeci de metri, întinsă pe aleile din preajma locației. Oamenii așteptau să plătească impozitele la case și mașini, dar mai ales locurile de parcare de reședință, ca să nu le piardă.

Oamenii așezați luni de dimineață la coada din Piața Moghioroș spun că nu li se pare firesc să se mărească locul de parcare de aproape 8 ori. Decizia fusese luată de Consiliul Local al Municipiului București încă din primăvara anului 2021.

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„Ne-au încălecat!”, a spus un bărbat care a venit să-și plătească din prima zi taxele.



Și impozitul pentru case și mașini s-a mărit, dar numai cu câțiva lei, spun oamenii.

Cetățenii sectorului 6 care plătesc până la finalul lunii martie, beneficiază de o reducere cu 10% a impozitului pe locuințe.

Pe pagina de Facebook a instituției, DGITL Sectorul 6 a postat în ultima zi din 2021 un anunț în care spune că jumătate dintre locuitorii plătitori de taxe ai sectorului le vor achita în sistem online: