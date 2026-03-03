Orbán amenință că va bloca împrumutul de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei

Alegerile din aprilie reprezintă o amenințare semnificativă pentru partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, care nu s-a mai confruntat cu o opoziție atât de puternică în ultimii 16 ani, potrivit ziarului belgian De Morgen. Într-un videoclip de campanie, Orbán avertizează: „Ucraina pregătește acțiuni pentru a perturba sistemul energetic al Ungariei”.

Premierul Ungariei a anunțat mobilizarea armatei și poliției, afirmând că Ucraina reprezintă o amenințare directă. Într-o scrisoare deschisă către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Orbán cere încetarea „politicilor antiungare” și „atacurilor asupra securității energetice”.

Totuși, afirmațiile lui Orbán sunt nefondate. Potrivit De Morgen, atacul asupra conductei Druzhba din 27 ianuarie, care transportă petrol rusesc prin Ucraina, a fost atribuit Rusiei. Kievul lucrează la reparații, deși Budapesta acuză întârzierea intenționată.

Orbán amenință că va bloca al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și un împrumut de 90 miliarde de euro destinat Ucrainei. Acest împrumut, aprobat inițial în decembrie, este vital pentru Ucraina, care riscă să rămână fără fonduri până în aprilie. Liderii UE sunt alarmați, mai ales că Ungaria nu se confruntă cu o criză energetică acută. Resursele sunt suficiente, iar alternativele, disponibile. Benzina, deși nu mai ieftină decât în țările vecine, aduce profituri companiei MOL, unde guvernul deține pachetul majoritar de acțiuni.

Orbán vs Magyar: Lupta pentru viitor

Alegerile din 12 aprilie sunt primele în 16 ani în care partidul Fidesz se confruntă cu o opoziție puternică. Péter Magyar și partidul său – Tisza – câștigă sprijin, conform sondajelor Medián. 55% dintre alegătorii deciși preferă Tisza, față de 35% pentru Fidesz.

„Fidesz este sub presiune”, spune Zsuzsanna Végh, cercetător la German Marshall Fund. Totuși, avantajele Fidesz în media și sistemul electoral rămân semnificative.

Campanie electorală bazată pe frică

Orbán folosește frica pentru a-și consolida poziția. „Retorica antiucraineană escaladează”, afirmă Végh. Mesajul lui Orbán avertizează că o guvernare fără Fidesz ar implica Ungaria în războiul vecin. „Acestea sunt ultimele alegeri înainte de război”, a declarat recent Orbán. Campania include afișe cu Zelenski cerșind și videoclipuri AI cu scenarii apocaliptice.

Magyar, fost membru Fidesz, contestă regimul Orbán, concentrându-se pe corupție, sistemul de sănătate și educație precar, și economia în declin. „Orbán a furat viitorul Ungariei”, declară Magyar. În contrast, Orbán prezintă Fidesz drept singura opțiune sigură.

Relația tensionată cu UE

Orbán îi provoacă pe liderii europeni. Ursula von der Leyen și António Costa au fost în Kiev fără fondurile promise, la comemorarea a patru ani de război. Orbán speră la o reacție dură din partea UE, pentru a-și valida mesajul de protecție a intereselor Ungariei. Totuși, UE a evitat confruntarea directă, acceptând o misiune de investigare a conductei Druzhba.

În Ungaria, criticii speculează posibilitatea unui „steag fals” – un incident atribuit Ucrainei, folosit pentru a justifica măsuri autoritare sau amânarea alegerilor.

Zsuzsanna Végh avertizează asupra imprevizibilității situației: „Ungaria are un guvern dispus să meargă departe pentru a rămâne la putere. Întrebarea este cât de departe”. Alegerile din 12 aprilie sunt cruciale pentru viitorul Ungariei.

