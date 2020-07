Viorica Dăncilă a replicat pe Facebook, afirmând că s-au făcut presiuni asupra, însă ea a refuzat, pentru că era „premierul României, nu sluga lui”.

”Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanţă de urgenţă pe justiţie! Şi nu am avut niciodată vreo iniţiativă pro-amnistie şi pro-graţiere! Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce ştiam sigur că e rău pentru ţară”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o postare pe Facebook.

Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Viorica Dăncilă:

Fostul premier a susţinut că au existat presiuni din partea lui Liviu Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii.

”Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei şi graţierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct şi indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins”, a mai scris ea.

Declarațiile făcute de Viorica Dăncilă vin după ce Liviu Dragnea, fost lider PSD, aflat în închisoare la Jilava, a făcut mai multe referiri directe către fosta sa colegă de partid, pe care a acuzat-o că ea a avut inițiativa unei ordonanțe pentru amnistie și grațiere când era prim-ministru.

Recomandări Fost primar din Braşov, condamnat cu suspendare pentru pedofilie. Cei care l-au șantajat sunt obligați să-i dea înapoi 27.500 de euro, în timp ce trei copii abuzați iau despăgubiri câte 500 de euro

„Despre amnistie și grațire, prima discuție cu doamna Dăncilă am avut-o în februarie 2018 pe Valea Prahovei, eram acolo cu familiile, tocmai se însera, era zăpadă, și mi-a zis: domnule președinte, să ieșim afară să vă zic ceva. Mi-a zis că e hotărâtă să dea amnistie. Am zis bine. Ea a zis că vrea să dea acea ordonanță de amnistie. I-am zis: Viorica, sunt deciziile tale, dar reține că eu nu-ți cer, nu fac presiuni, deci nu se poate vorbi despre presiune”, a explicat Liviu Dragnea la Realitatea Plus.

Apoi a continuat: „Peste câteva luni venea și îmi spunea: nu mai vreau să dau amnistie, peste alte câteva luni venea și spunea: vreau să dau amnistie”.

Citeşte şi:

Liviu Dragnea, atac la Viorica Dăncilă, din închisoare: „Se trezea foarte des să spună că nu mă va grația”

Un videoclip care îndeamnă la nepurtarea măștii de protecție, viral pe Facebook. Raed Arafat: „Rog lumea să nu distribuie”

Daniel Moroşanu, prim-vicepreședintele PNL Vrancea, care a dat Bac-ul la 42 de ani, a picat la Română cu nota 3,60: „Nu pot să accept”

Germania va crește în doi ani salariul minim până la valoarea de 1.755 de euro lunar

PARTENERI - GSP.RO Cum a conceput 4 copii, cât timp era la pușcărie. Borcea: N-am fost niciodată la camera nupțială

HOROSCOP Horoscop 2 iulie 2020. Săgetătorii se confruntă cu chestiuni financiare arzătoare ce pot fi amânate