Kumar a devenit erou pe 17 ianuarie 2026, când a salvat o fetiță de 5 ani care căzuse în lacul din Parcul „Nicolae Romanescu”. Folosindu-se de o „sanie” improvizată, acesta a reușit să o țină la suprafață până la intervenția pompierilor.

Stabilit în România din vara anului 2024, Vipan Kumar a lucrat mai întâi în construcții în județul Hunedoara, iar din decembrie 2025 în Dolj. Actul său de curaj i-a adus titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei, iar clubul de fotbal Universitatea Craiova a dorit să îi mulțumească public pentru gestul său eroic.

Astfel, Vipan Kumar a fost primit la stadion cu onoruri speciale. Clubul i-a oferit o lojă pentru el și prietenii săi, un tricou personalizat cu numele său și numărul 1, dar și bilete de avion pentru a-și vizita familia din India.

„Îmi place fotbalul, e frumos”, a spus Vipan, aflat pentru prima dată pe „Ion Oblemenco”.

În pauza meciului, eroul a pășit pe gazonul stadionului, unde a fost întâmpinat cu ovații de spectatori. Îmbrăcat în tricoul și fularul alb-albaștrilor, Vipan Kumar a fost aclamat de fani ca un adevărat craiovean.

Bărbatul s-a arătat emoționat și recunoscător pentru gestul clubului, bucurându-se de atmosfera de pe stadion.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE