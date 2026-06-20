  • Un accident vascular cerebral (AVC) este o urgență medicală majoră care apare când alimentarea cu sânge a creierului este întreruptă, ducând la distrugerea celulelor nervoase. Un AVC ischemic, cel mai frecvent tip, apare când un cheag de sânge blochează o arteră din creier.
  • Simptomele pot include amorțirea sau slăbiciunea bruscă a feței, brațului sau piciorului, confuzie, probleme de înțelegere și de orientare, tulburări de vedere, pierderea echilibrului, amețeli sau dificultăți de mers, dureri de cap severe, fără o cauză cunoscută.

Vladimir Putin a atras din nou atenția publică din cauza stării sale de sănătate, considerată de unii observatori ca fiind în declin.

Aparițiile recente ale liderului de la Kremlin au ridicat semne de întrebare, acesta părând vizibil slăbit și având dificultăți de expresie verbală.

Într-un discurs recent ținut la Kremlin, Putin a fost observat cu o dicție neclară, ceea ce a alimentat speculațiile referitoare la un posibil „miniaccident vascular cerebral”.

Un fost autor de discursuri al președintelui rus a declarat că, de fapt, primele semne de probleme au apărut în 2022, la câteva luni după începerea invaziei Ucrainei

Atunci am observat pentru prima dată simptomele. Avea tremurături evidente la mână și la picior.

În timpul unei vizite oficiale în China, Putin a fost surprins de camerele de filmat având o postură fragilă și o mișcare nesigură.

Președintele rus „mergea cu pași mici, șovăitori, și părea cocoșat” în timp ce îl saluta pe liderul chinez Xi Jinping.

Starea sa fizică a fost analizată și de specialiști. Medicul stomatolog israelian Tatiana Kogan a explicat că schimbările în dicția lui Putin ar putea fi cauzate de stres cronic sever, care a dus la hipertrofia mușchilor maxilarului.

Acest fenomen limitează mișcarea limbii și provoacă dificultăți în articularea anumitor sunete

În ciuda problemelor evidente, liderul rus a continuat să participe la evenimente internaționale. La un summit recent al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, Putin a lăudat relațiile dintre Rusia și statele din regiune, calificând parteneriatul drept «un factor stabilizator important în regiunea Asia-Pacific”. Cu toate acestea, aspectul său slăbit nu a trecut neobservat.

Problemele de sănătate ale președintelui Putin au fost subiectul mai multor speculații de-a lungul anilor, iar observațiile recente nu au făcut decât să amplifice aceste zvonuri.

În noiembrie anul trecut, Vladimir Putin a explicat că examinarea medicală a necesitat o ședere peste noapte într-o clinică: „A durat două două zile, cu o noapte petrecută în clinică. Am ajuns în a doua jumătate a zilei și am plecat a doua zi. Slavă Domnului, totul este bine”.

Zvonurile despre presupusa sa sănătate precară fuseseră anterior infirmate de Kremlin.

În vară, Putin a recunoscut că are probleme cu vederea: „Cu câțiva ani în urmă, vederea mea s-a deteriorat puțin, dar nu am vrut să port ochelari pentru a nu mă obișnui cu ei”.

În martie 2022, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat: „Buncărul și fobiile lui Putin nu sunt un secret. E suficient să te uiți la dimensiunea mesei sale de negocieri. Cât despre sănătatea sa, oamenii care se pricep la aceste lucruri pot confirma că este grav bolnav. Iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”.

În mai 2022, portalul independent rus de investigații Projekt a scris despre problemele medicale cu care se confruntă liderul de la Kremlin și despre garda de medici a lui Putin.

Revista New Lines a relatat că a obținut o înregistrare audio cu un oligarh apropiat de Kremlin, iar acesta îl descrie pe președinte drept „foarte bolnav, de cancer de sânge”.

În august 2022, serviciile de informații ucrainene au evaluat că „sarea de sănătate a lui Putin este complicată, dar va lupta până la sfârșitul zilelor sale, nu se va opri și nu va renunța. Ar fi o greșeală să credem că sănătatea liderului rus va afecta cursul războiului”.

Putin a cultivat de-a lungul anilor imaginea unui lider viril și macho. Pentru a-și proteja potențialele slăbiciuni, el ia măsuri extreme de precauție în privința probelor biologice.

Când călătorește în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia. De asemenea, Putin merge cu toaleta portabilă după el.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și uneori chiar fac curat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Politică 19 iun.
Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Politică 19 iun.
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Parteneri
Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”
Adevarul.ro
Republica Moldova face cel mai mare pas spre UE, dar Transnistria rămâne o bombă cu ceas. Expert: „Federația Rusă nu are interesul unei soluții rapide”
Decizia care poate schimba toate clasamentele în fotbalul românesc. S-a ajuns la TAS, mai multe meciuri s-ar putea rejuca!
Fanatik.ro
Decizia care poate schimba toate clasamentele în fotbalul românesc. S-a ajuns la TAS, mai multe meciuri s-ar putea rejuca!
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Cum arată Shirley MacLaine la 92 de ani. Povestea unei legende de la Hollywood: „Vârsta este doar o cifră”
Stiri Mondene 19 iun.
Cum arată Shirley MacLaine la 92 de ani. Povestea unei legende de la Hollywood: „Vârsta este doar o cifră”
Laurette s-a întors la spital după ultima operație: „Piciorul s-a infectat din nou"
Stiri Mondene 19 iun.
Laurette s-a întors la spital după ultima operație: „Piciorul s-a infectat din nou”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
De ce fermierii vând laptele cu 70 de bani litrul, iar în magazine ajunge la peste 5 lei
ObservatorNews.ro
De ce fermierii vând laptele cu 70 de bani litrul, iar în magazine ajunge la peste 5 lei
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Mediafax.ro
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Zodia care va avea parte de un miracol sâmbătă. Acest nativ își vede cea mai mare dorință îndeplinită
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de un miracol sâmbătă. Acest nativ își vede cea mai mare dorință îndeplinită
A ascultat de frică și a scăpat cu viață. Femeia care trebuia să sară înaintea Mariei Eduarda s-a retras în ultimul moment
KanalD.ro
A ascultat de frică și a scăpat cu viață. Femeia care trebuia să sară înaintea Mariei Eduarda s-a retras în ultimul moment

Politic

Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Politică 19 iun.
Adrian Veștea s-a răzgândit și nu mai candidează împotriva lui Ilie Bolojan la șefia PNL: „Se instalează dictatura în partid”
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Politică 19 iun.
Traian Băsescu, despre criza politică: „Cea mai mare de la Revoluție. Guvernul Veștea nu va trece de Parlament”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semnează pe 3 ani cu Universitatea Craiova. Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș al campioanei României
Fanatik.ro
Fotbalistul care a eliminat FCSB din Champions League semnează pe 3 ani cu Universitatea Craiova. Cine este Ronaldo Webster, noul fundaș al campioanei României
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina