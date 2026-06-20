Un accident vascular cerebral (AVC) este o urgență medicală majoră care apare când alimentarea cu sânge a creierului este întreruptă, ducând la distrugerea celulelor nervoase. Un AVC ischemic, cel mai frecvent tip, apare când un cheag de sânge blochează o arteră din creier.

Simptomele pot include amorțirea sau slăbiciunea bruscă a feței, brațului sau piciorului, confuzie, probleme de înțelegere și de orientare, tulburări de vedere, pierderea echilibrului, amețeli sau dificultăți de mers, dureri de cap severe, fără o cauză cunoscută.

Vladimir Putin a atras din nou atenția publică din cauza stării sale de sănătate, considerată de unii observatori ca fiind în declin.

Aparițiile recente ale liderului de la Kremlin au ridicat semne de întrebare, acesta părând vizibil slăbit și având dificultăți de expresie verbală.

Într-un discurs recent ținut la Kremlin, Putin a fost observat cu o dicție neclară, ceea ce a alimentat speculațiile referitoare la un posibil „miniaccident vascular cerebral”.

Un fost autor de discursuri al președintelui rus a declarat că, de fapt, primele semne de probleme au apărut în 2022, la câteva luni după începerea invaziei Ucrainei

Atunci am observat pentru prima dată simptomele. Avea tremurături evidente la mână și la picior.

În timpul unei vizite oficiale în China, Putin a fost surprins de camerele de filmat având o postură fragilă și o mișcare nesigură.

Președintele rus „mergea cu pași mici, șovăitori, și părea cocoșat” în timp ce îl saluta pe liderul chinez Xi Jinping.

Starea sa fizică a fost analizată și de specialiști. Medicul stomatolog israelian Tatiana Kogan a explicat că schimbările în dicția lui Putin ar putea fi cauzate de stres cronic sever, care a dus la hipertrofia mușchilor maxilarului.

Acest fenomen limitează mișcarea limbii și provoacă dificultăți în articularea anumitor sunete

În ciuda problemelor evidente, liderul rus a continuat să participe la evenimente internaționale. La un summit recent al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, Putin a lăudat relațiile dintre Rusia și statele din regiune, calificând parteneriatul drept «un factor stabilizator important în regiunea Asia-Pacific”. Cu toate acestea, aspectul său slăbit nu a trecut neobservat.

Problemele de sănătate ale președintelui Putin au fost subiectul mai multor speculații de-a lungul anilor, iar observațiile recente nu au făcut decât să amplifice aceste zvonuri.

În noiembrie anul trecut, Vladimir Putin a explicat că examinarea medicală a necesitat o ședere peste noapte într-o clinică: „A durat două două zile, cu o noapte petrecută în clinică. Am ajuns în a doua jumătate a zilei și am plecat a doua zi. Slavă Domnului, totul este bine”.

Zvonurile despre presupusa sa sănătate precară fuseseră anterior infirmate de Kremlin.

În vară, Putin a recunoscut că are probleme cu vederea: „Cu câțiva ani în urmă, vederea mea s-a deteriorat puțin, dar nu am vrut să port ochelari pentru a nu mă obișnui cu ei”.

În martie 2022, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat: „Buncărul și fobiile lui Putin nu sunt un secret. E suficient să te uiți la dimensiunea mesei sale de negocieri. Cât despre sănătatea sa, oamenii care se pricep la aceste lucruri pot confirma că este grav bolnav. Iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”.

În mai 2022, portalul independent rus de investigații Projekt a scris despre problemele medicale cu care se confruntă liderul de la Kremlin și despre garda de medici a lui Putin.

Revista New Lines a relatat că a obținut o înregistrare audio cu un oligarh apropiat de Kremlin, iar acesta îl descrie pe președinte drept „foarte bolnav, de cancer de sânge”.

În august 2022, serviciile de informații ucrainene au evaluat că „sarea de sănătate a lui Putin este complicată, dar va lupta până la sfârșitul zilelor sale, nu se va opri și nu va renunța. Ar fi o greșeală să credem că sănătatea liderului rus va afecta cursul războiului”.

Putin a cultivat de-a lungul anilor imaginea unui lider viril și macho. Pentru a-și proteja potențialele slăbiciuni, el ia măsuri extreme de precauție în privința probelor biologice.

Când călătorește în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia. De asemenea, Putin merge cu toaleta portabilă după el.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și uneori chiar fac curat.