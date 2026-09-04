„Intervenție intravenoasă neglijentă”

Mesajul video, publicat de serviciul de presă al Kremlinului cu ocazia începerii anului școlar pe 1 septembrie, a ridicat noi semne de întrebare, îl arată pe Vladimir Putin adresându-se elevilor și studenților, însă atenția a fost atrasă de o pată întunecată pe dosul mâinii sale stângi

Deși a încercat să o acopere cu mâna dreaptă în unele momente, aceasta a fost vizibilă de mai multe ori în timp ce gesticula.

Trei medici practicanți au afirmat că ar putea fi vorba despre urmele unei „intervenții intravenoase nereușite”.

Un medic de ambulanță din Moscova a descris pata drept „un hematom de trei zile apărut în urma unei injecții”.

Un alt specialist, un medic de terapie intensivă, a caracterizat semnul ca fiind rezultatul „unei injecții realizate neglijent”.

În mod normal, Putin ar fi trebuit să aibă un port instalat pentru a crește siguranța unor astfel de proceduri, a adăugat acesta, referindu-se la un dispozitiv de cateterizare.

Locul neobișnuit ridică semne de întrebare

Specialiștii intervievați au subliniat că mâna nu este un loc standard pentru injecții intravenoase. De regulă, venele cotului sunt preferate, deoarece sunt mai apropiate de suprafață, mai puțin mobile și mai mari în diametru.

Utilizarea unei vene de pe mână ar putea indica faptul că cele din zona cotului au fost deja folosite excesiv, posibil din cauza unei terapii intravenoase prelungite, sau că acestea au fost inflamate după o procedură de cateterizare, conform unui cardiolog cu peste 50 de ani de experiență.

Uite pata, nu e pata!

Mesajul video ar putea fi unul „de rezervă”, înregistrat în avans. Pata de pe mâna lui Putin a fost observată și într-un alt mesaj video, publicat pe 30 august cu ocazia Zilei Minerului.

Dar nu a fost vizibilă în timpul întâlnirii liderului rus cu președintele kazah Kassim-Jomart Tokaev, pe 1 septembrie sau în imaginile de la întâlnirea cu profesorii de la Universitatea Pedagogică din Moscova, pe 29 august.

A făcut AVC?

În vară, Putin a avut dificultăți de dicție și o postură fragilă, inclusiv la evenimente internaționale. Un fost autor de discursuri al liderului de la Kremlin, a susținut că primele semne de probleme au apărut în 2022, când a făcut un AVC.

Problemele de sănătate ale președintelui rus au fost subiectul mai multor speculații de-a lungul anilor, iar observațiile recente nu au făcut decât să amplifice aceste zvonuri.

În noiembrie anul trecut, Vladimir Putin a explicat că examinarea sa medicală a necesitat o ședere peste noapte într-o clinică: „A durat două zile, cu o noapte petrecută în clinică. Am ajuns în a doua jumătate a zilei și am plecat a doua zi. Slavă Domnului, totul este bine”.

Zvonurile despre presupusa sa sănătate precară fuseseră anterior infirmate de Kremlin. În vara trecută, Putin a recunoscut că are probleme cu vederea.

În martie 2022, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat: „Buncărul și fobiile lui Putin nu sunt un secret. E suficient să te uiți la dimensiunea mesei sale de negocieri. Cât despre sănătatea sa, oamenii care se pricep la aceste lucruri pot confirma că este grav bolnav. Iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”.

„Foarte bolnav, cancer de sânge”

În mai 2022, portalul independent rus de investigații Projekt a scris despre problemele medicale cu care se confruntă liderul de la Kremlin și despre garda de medici a lui Putin.

Revista New Lines a relatat că a obținut o înregistrare audio cu un oligarh apropiat de Kremlin, iar acesta îl descrie pe președinte drept „foarte bolnav, de cancer de sânge”.

În august 2022, serviciile de informații ucrainene au evaluat că „sarea de sănătate a lui Putin este complicată, dar va lupta până la sfârșitul zilelor sale, nu se va opri și nu va renunța. Ar fi o greșeală să credem că sănătatea liderului rus va afecta cursul războiului”.

Plantele și tactica „conservă”

Vladimir Putin a implementat o rețea complexă de măsuri de securitate pentru a ascunde locația și mișcările sale, a relatat NYT, bazându-se pe investigații jurnalistice și imagini satelitare.

Nivelul de secretomanie este atât de ridicat încât jurnaliștii analizează detalii precum starea plantelor din birourile lui Putin pentru a determina momentul real al întâlnirilor televizate de Kremlin. Această practică, denumită „conservă” în Rusia, permite ca întâlnirile preînregistrate să fie prezentate ulterior ca fiind actuale.

Birouri identice, pentru confuzie

Investigațiile au dezvăluit că birourile lui Putin din diferite reședințe sunt aproape identice, cu scopul de a păstra incertitudinea privind locația sa reală.

Jurnaliștii au identificat diferențe minore, cum ar fi poziția mânerelor ușilor sau îmbinările pereților, pentru a distinge între ele.

Imaginea publică a lui Putin este o fabricație, o minciună absolută de la început până la sfârșit, a declarat jurnalistul Mihail Rubin.

Putin a cultivat de-a lungul anilor imaginea unui lider viril și macho. Pentru a-și proteja potențialele slăbiciuni, el ia măsuri extreme de precauție în privința probelor biologice.

„Își ia toaleta cu el de la începutul mandatului”

Când călătorește, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi la Kremlin. Putin merge cu toaleta portabilă după el pentru că își protejează cu strictețe secretele genetice.

Fosta reporteră BBC Farida Rustamova a confirmat, pe X: „Sursa mea, o veche cunoștință d-ale lui Putin, mi-a spus că practica de a-și lua toaleta în călătoriile în străinătate există de ani întregi, liderul rus făcând acest lucru încă de la începutul mandatului său”.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și uneori chiar fac curat.

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