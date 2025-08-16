Sursă video: X/Rocca

În imagini, picioarele liderului de la Kremlin, care a avut parte de o primire călduroasă în Alaska, par să se miște ciudat. Președintele rus a fost surprins în timp ce se legăna înainte și înapoi pe călcâie și vârfuri. 

Vladimir Putin ar fi purtat pantofi cu talpă groasă

Pe aplicația de mesagerie Telegram, canalul Times of Ukraine a ridicat următoarea întrebare: „Atenție — picioarele lui Putin. Ce se întâmplă cu ele?”. De asemenea, canalul Nevzorov a remarcat că „Putin pare să-și fi atins scopul, dar se mișcă suspect. Picioarele îi  «tremură». Poate că pantofii îi sunt strâmți”, conform Metro.

Crimean Wind a sugerat că liderul rus purta „un element ciudat, asemănător unui exoschelet” sub pantalonii săi. 

Mai mult, alții au observat  talpa groasă a pantofilor săi, ceea ce a condus la speculații că Putin încerca să-și depășească „complexul Napoleon”.

„Aparent, suferind de complexul Napoleon, Putin a decis să nu se limiteze la pantofi tradiționali cu platforme ascunse care adaugă până la 20 centimetri înălțime pentru «întâlnirea secolului» , a continuat Crimean Wind.

Amintim că întâlnirea cu Donald Trump a avut loc vineri, 15 august 2025, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Totodată, președintele american a afirmat joi, 14 august 2025, că există riscul ca summitul să fie un eșec.  

Summitul a durat peste trei ore, iar întrevederea a inclus mai multe formate, începând cu o discuție unu la unu în limuzina liderului american și continuând cu o rundă „trei la trei”. 

Din partea Rusiei au participat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov. De partea americană, delegaţia a fost formată din secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Ce este „complexul Napoleon”

Complexul Napoleon este un termen colocvial care descrie un complex de inferioritate asociat cu persoanele scunde, în special bărbații. Aceștia ar compensa statura mică printr-un comportament exagerat de agresiv sau dominator. 

Inspirat de Napoleon Bonaparte, termenul sugerează că unii bărbați încearcă să-și mascheze înălțimea prin ambiții mari sau prin artificii fizice, precum pantofii cu platforme.

Cum a încercat Vladimir Putin să depășească „complexul lui Napoleon" la summitul cu Donald Trump. Imaginile care au reaprins speculațiile despre sănătatea lui
Biblioteci gratuite în București: unde și cum poți împrumuta cărți fără costuri
Știri România 22:40
Biblioteci gratuite în București: unde și cum poți împrumuta cărți fără costuri
Raportarea infecțiilor nosocomiale va devenii obligatorie în toate spitalele din România, anunță Ministerul Sănătății
Știri România 21:12
Raportarea infecțiilor nosocomiale va devenii obligatorie în toate spitalele din România, anunță Ministerul Sănătății
Motivul pentru care Cătălin Botezatu s-a despărțit de Nicolle Fota. „Nu am timp să cresc copii. Diferența de vârstă contează"
Stiri Mondene 16:43
Motivul pentru care Cătălin Botezatu s-a despărțit de Nicolle Fota. „Nu am timp să cresc copii. Diferența de vârstă contează"
De ce laptele de vacă este mai bun decât laptele pe bază de plante. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă. „Gata cu întrebările și căutările"
Stiri Mondene 15:25
De ce laptele de vacă este mai bun decât laptele pe bază de plante. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă. „Gata cu întrebările și căutările"
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Donald Trump - Vladimir Putin: „Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă"
Politică 19:33
Mesajul lui Nicușor Dan după summitul Donald Trump – Vladimir Putin: „Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă"
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 15 aug.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
