Obiectiv pentru 2026: distrugerea NATO și a UE din interior

The New York Times a aflat că liderul de la Kremlin Vladimir Putin i-a adunat, în decembrie 2025, pe șefii serviciilor secrete ale Rusiei și le-a stabilit un obiectiv extrem de important pentru el, și anume „să distrugă NATO și UE din interior”.

Această sarcină este implementată în diferite moduri: recrutarea unor persoane influente pe plan local (politicieni, jurnaliști, formatori de opinie, experți etc.) pentru răspândirea narativelor favorabile Rusiei, provocarea unor resentimente împotriva NATO și UE și divizarea țărilor pe plan intern; atacuri cibernetice, acte de sabotaj, incendii misterioase, incursiuni cu drone etc.

Un atac limitat ar putea avea loc în toamna acestui an

O soluție extremă, care ar putea fi implementată chiar din această toamnă, ar putea consta în testarea aliaților din NATO de a se apăra reciproc. Serviciile secrete americane nu exclud ca Rusia să efectueze un atac limitat împotriva unui stat membru NATO fie sub steag fals, pentru a da vina pe Ucraina, fie chiar să ocupe o porțiune mică din teritoriu cu un grup militar fără însemne, așa cum s-a întâmplat în cazul anexării Crimeei. Victima în aceste cazuri ar fi o țară de pe flancul estic al NATO, scrie The Wall Street Journal.

Ocuparea Republicii Moldova, un obiectiv-cheie pentru Kremlin

Un alt obiectiv-cheie este ocuparea Republicii Moldova. Potrivit The New York Times, regimul de la Moscova vede în Republica Moldova un „cap de pod” pentru obiectivele sale geopolitice: distrugerea NATO și a Uniunii Europene.

Oficiali din serviciile occidentale de informații afirmă că, pe plan militar, Putin rămâne hotărât să cucerească toată Ucraina și ia în considerare să o facă pe etape. Liderul de la Kremlin încă speră să cucerească sudul Ucrainei pentru a crea un coridor terestru care să conecteze Rusia cu Republica Moldova, iar de acolo să-și continue operațiunile militare împotriva restului Ucrainei și operațiunile hibride împotriva NATO și UE.

Pe lângă propagandă și cumpărarea unor potențiale persoane influente pe plan local, Rusia încearcă să exploateze factorii geografici și economici pentru campaniile sale destabilizare. În martie, un atac asupra unei centrale hidroelectrice ucrainene situate în apropierea graniței cu Moldova a contaminat rezervele de apă pe vaste porțiuni ale ambelor țări. Drone rusești au lovit apoi o linie electrică de înaltă tensiune din vestul Ucrainei care alimenta Republica Moldova, provocând pene de curent pe scară largă.

Statele membre NATO sunt atacate zilnic de Rusia în „zona gri”

Statele membre NATO, mai ales cele de pe flancul estic, sunt vizate „zilnic de atacuri hibride”, spune generalul Carsten Breuer, inspector general al Forțelor Armate Germane.

Potrivit generalului german, Rusia organizează tot mai multe operațiuni „în zona gri” în scopul destabilizării guvernelor și instituțiilor europene. Și, în pofida resurselor consumate de războiul din Ucraina, Rusia „își reorientează deja economia și forțele militare pentru pregătirea unui conflict la scară largă cu Occidentul”, avertizează Breuer.

În acest context, Polonia și statele baltice au ridicat fortificații la granițele lor estice.

Principala preocupare a serviciilor de informații nu este legată de potențialele consecințe ale unui atac direct al Rusiei împotriva NATO, cât de „haosul politic” pe care l-ar putea provoca în cazul în care statele membre s-ar angaja într-o amplă dezbatere despre dacă și în ce măsură ar trebuie să răspundă.

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