  • Cu o populație de 1,3 milioane de locuitori, Estonia este una dintre cele mai puțin populate state membre ale UE, ale Zonei Euro și ale NATO. Are cel mai mare produs intern brut pe cap de locuitor dintre toate fostele republici ale URSS.
  • Independența a fost declarată oficial la 20 august 1991, reconstituind statul dinainte de 1940. Uniunea Sovietică a recunoscut independența Estoniei la 6 septembrie 1991. 

Pe modelul Crimeea, Donețk și Luhansk

Propaganda rusă împotriva Estoniei, un aliat NATO, stârnește îngrijorare. De câteva săptămâni, mai multe canale de social media rusești promovează ideea creării unei așa-numite „Republici Populare Narva” în Estonia.

Narva, un oraș de graniță situat în estul țării și cu aproximativ 50.000 de locuitori, are o populație majoritar rusofonă, reprezentând 90% din total.

Această campanie de propagandă evocă evenimentele din 2014, când Rusia a anexat Crimeea, folosindu-se de narațiuni similare pentru a justifica intervenția militară în Ucraina.

La acea vreme, ofițerii de informații ruși și colaboratorii lor locali au proclamat „republici populare” în numeroase regiuni vorbitoare de limbă rusă din Ucraina.

Cu toate acestea, presupușii separatiști au reușit doar în Donețk și Luhansk, datorită intervenției masive a armatei ruse și a unui război de luni de zile care a curmat peste 12.000 de vieți.

„De la Narva până la Püssi”

Sub sloganuri precum „Ruși, nu suntem singuri!” și „Rusia se întinde de la Narva până la Püssi (un alt oraș din nord-estul Estoniei)”, se fac apeluri la luptă armată.

Se distribuie hărți și steaguri ale presupusei „Republici Populare”. Persoane mascate, care stau în fața unor steaguri verzi, negre și albe, îndeamnă oamenii să „acționeze împreună”.

Bloggerii ruși promovează țara fictivă „Republica Populară Narva” pe pământ eston

„Este o metodă simplă și ieftină de a tulbura și intimida societatea”

Potrivit Martei Tuule, purtătoare de cuvânt a Poliției de Securitate din Estonia (Kapo), postările de pe rețelele de socializare fac parte dintr-o campanie de dezinformare care vizează semănarea confuziei și divizarea societății.

Astfel de tehnici au fost deja folosite în Estonia și în alte țări. Este o metodă simplă și ieftină de a tulbura și intimida societatea.

Tuule avertizează: „Aceasta este o provocare, iar participarea la ea poate avea consecințe juridice”.

„Este un semnal de alarmă care nu trebuie ignorat”, avertizează experții.

„Nu este o coincidență că această campanie începe când ochii lumii sunt îndreptați spre Iran”

O sursă din cercurile de informații estoniene a declarat că „nu este o coincidență faptul că această campanie începe acum, având în vedere că lumea este îndreptată spre Iran”.

„Nu este încă clar care este scopul exact al acestei narațiuni. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca aceasta să aibă scopul de a pregăti o invazie rusească după modelul invaziei Ucrainei din 2014”, a completat sursa.

Estonia, membru al NATO și al Uniunii Europene, are o istorie complicată cu Rusia, mai ales din cauza proximității geografice și a populației rusofone semnificative din regiunile de graniță.

Care este miza

Orașul Narva, situat pe malul râului cu același nume, este la doar câțiva kilometri de granița cu Rusia. Acest aspect îl face un potențial punct sensibil în actualul context geopolitic tensionat.

Specialiștii consideră că astfel de campanii de propagandă pot avea scopul de a destabiliza regiunea și de a justifica o eventuală intervenție.

„Aceasta nu este o simplă întâmplare. Este o strategie bine calculată de a exploata diviziunile etnice și de a crea haos”, explică un analist de securitate european.

Oficialii estobu și liderii NATO monitorizează îndeaproape situația, avertizând că orice încercare de destabilizare a unui stat membru va declanșa un răspuns ferm.

Nu este prima oară când Rusia recurge la astfel de tactici. În trecut, utilizarea propagandei pentru a submina stabilitatea vecinilor săi a precedat acțiuni militare directe. În plus, utilizarea populației rusofone ca pretext pentru potențiale intervenții militare rămâne o strategie des întâlnită în politica externă a Kremlinului.

Pe hărțile fictive, activiștii pro-ruși înfățișează „Republica Populară Narva” în verde

Amenințarea la adresa Estoniei reprezintă nu doar o provocare pentru securitatea națională a acestei țări, ci și pentru întreg flancul estic al NATO.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a confirmat, acum o săptămână, disponibilitatea țării sale de a discuta propunerea președintelui francez Emmanuel Macron privind extinderea garanțiilor nucleare ale Parisului la nivel european.

În același registru, președintele Nicușor Dan a afirmat că România este deja acoperită de umbrela nucleară a Statelor Unite.

Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România la 4 zile după ședința CSAT
