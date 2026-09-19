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Vladimir Putin confiscă activele Nestle, Auchan și Leroy Merlin din Rusia. Cine este firma care le preia

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Vladimir Putin, surprins în timp ce vorbește la telefon. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Vladimir Putin, surprins în timp ce vorbește la telefon. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Moscova a apărat vineri un decret emis de președintele rus Vladimir Putin în seara precedentă, act care a determinat autoritățile să confiște activele a trei companii franceze, precum și ale gigantului elvețian din industria alimentară Nestlé, scrie ziarul francez Le Monde.

Cuprins:

Măsura reprezintă cel mai recent răspuns al Rusiei la sancțiunile occidentale impuse din cauza războiului din Ucraina.

Cine este firma rusă care a preluat activele Nestlé, Auchan și Leroy Merlin

Autoritățile ruse au preluat afacerile și activele gigantului elvețian din industria alimentară Nestlé și pe cele de la trei grupuri franceze, o măsură pe care Kremlinul a apărat-o vineri, 18 septembrie, prezentând-o drept o acțiune justificată împotriva companiilor care reprezintă „țări neprietenoase” ce sprijină Ucraina.

Un decret semnat de președintele Vladimir Putin și emis joi seara, 17 septembrie, a transferat operațiunile Nestlé din Rusia, cele ale retailerului francez Auchan și pe cele ale fostului lanț de magazine de bricolaj Leroy Merlin, cunoscut în prezent sub numele de Lemana Pro, către o companie numită LEV Management. Decretul vizează, de asemenea, filialele din Rusia ale grupului francez de logistică FM Logistic.

Publicația de investigații Novaya Gazeta Europe a relatat că LEV Management a fost înființată abia la sfârșitul anului 2025 și este condusă de un general din cadrul Ministerului rus de Interne. Compania nu avea nicio activitate comercială cunoscută.

Aceasta este cea mai recentă acțiune a Rusiei împotriva companiilor occidentale, ca răspuns la valul de sancțiuni impuse din cauza războiului său împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an.

Majoritatea companiilor occidentale și-au vândut rapid operațiunile și participațiile din Rusia după invazia Ucrainei sau cel puțin le-au izolat, în condițiile în care sancțiunile au îngreunat comerțul cu majoritatea bunurilor.

Ulterior, Rusia a îngreunat retragerea companiilor străine de pe piață, impunând obținerea aprobării prezidențiale pentru tranzacții sau preluându-le direct activele.

Nestle a suspendat majoritatea vânzărilor și importurilor

Într-o scurtă declarație, Nestlé a afirmat că „se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja drepturile și a asigura continuitatea operațiunilor comerciale, în interesul tuturor părților implicate, în special al angajaților săi”.

Compania a adăugat că „evaluează situația și opțiunile de care dispune”, fără a oferi detalii despre operațiunile pe care le mai desfășoară în Rusia.

Nestlé are șase fabrici în Rusia și aproximativ 7.000 de angajați, în principal în domeniile cafelei, îngrijirii animalelor de companie, alimentației pentru sugari și produselor de cofetărie, a declarat un purtător de cuvânt.

Jean-Philippe Bertschy, de la banca elvețiană de investiții Vontobel, a declarat că se așteaptă ca impactul financiar asupra Nestlé să fie redus, „având în vedere contribuția limitată a Rusiei la vânzările grupului”.

Potrivit acestuia, Moscova reprezintă în prezent puțin peste 1% din vânzările grupului, față de aproximativ 2% înainte de războiul Rusia-Ucraina. Nestlé a suspendat „marea majoritate a vânzărilor, importurile neesențiale, publicitatea și investițiile de capital”, a spus el, continuând însă să furnizeze produse alimentare esențiale.

Auchan și Leroy Merlin condamnă măsura și cer Rusiei să revină asupra ei

Auchan și Leroy Merlin sunt controlate de familia franceză Mulliez și au fiecare aproximativ 12 unități în Rusia.

Filiala Auchan din Rusia a declarat vineri că a solicitat autorităților „clarificări” cu privire la decretul lui Putin. Grupul din domeniul alimentar și al bunurilor de larg consum este unul dintre principalii retaileri din Rusia, cu 241 de magazine în țară, dintre care 62 de hipermarketuri, și peste 33.000 de angajați, potrivit site-ului său.

„După ce vom primi informațiile corespunzătoare, vom putea oferi comentarii mai detaliate”, a transmis Auchan Retail Russia într-o declarație pentru agențiile de presă ruse.

Ministerele franceze de Externe și al Economiei au declarat, într-un comunicat comun publicat vineri seara, că Franța „condamnă” această măsură și au cerut Moscovei să revină asupra deciziei.

Cea mai recentă confiscare amintește de preluarea, de către Moscova, în 2023, a afacerii Danone din Rusia, care a fost vândută ulterior unui nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov.

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Tags: Stiri Rusia Războiul Rusia-Ucraina alimente Vladimir Putin
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