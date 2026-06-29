Ce sunt „omuleții verzi”

Oficialul polonez spune că Moscova privește Polonia și țările de pe flancul estic al NATO ca pe obstacole în calea ambițiilor sale imperiale și că există riscul ca Rusia să încerce să testeze reacția Alianței prin acțiuni limitate, greu de încadrat imediat ca atac direct.

Expresia „omuleți verzi” a devenit cunoscută în 2014, după apariția în Crimeea a unor militari în uniforme fără însemne de identificare. Ei au preluat controlul asupra unor puncte-cheie din peninsulă înainte ca Rusia să anexeze Crimeea de la Ucraina, într-o operațiune menită să creeze confuzie în primele ore: cine sunt oamenii înarmați, cine îi controlează și cum trebuie să răspundă NATO.

Potrivit lui Pawel Szota, serviciile poloneze iau în calcul scenarii de provocare împotriva statelor baltice, inclusiv cu participarea unor astfel de militari fără însemne.

Szota: „Rusia testează reacția NATO”

Șeful spionajului extern polonez a spus că Moscova mută constant limitele și urmărește felul în care reacționează Alianța Nord-Atlantică.

„Rusia mută sistematic liniile roșii, testând reacțiile NATO”, a declarat Pawel Szota pentru Rzeczpospolita.

El a explicat că, în astfel de situații, costurile pentru Moscova pot fi mici, în timp ce răspunsul Alianței este, de multe ori, în primul rând politic. În opinia sa, acest lucru poate încuraja noi escaladări. Szota a mai spus că amenințarea militară reală și directă pentru Polonia vine în primul rând dinspre Rusia. În evaluarea sa, Kremlinul nu a renunțat la obiectivele de forță, iar războiul din Ucraina rămâne miza centrală pentru Vladimir Putin.

De ce se teme Polonia de o escaladare

Șeful serviciului polonez de informații a legat riscul de provocări de evoluția războiului din Ucraina. El a spus că Moscova ar putea deveni mai imprevizibilă pe măsură ce nu reușește să obțină victoria rapidă pe care o aștepta.

„Văzând ce se întâmplă în Ucraina și cum războiul nu merge bine pentru Rusia în acest moment, apare un element suplimentar de îngrijorare, că Moscova ar putea escalada mai departe”, a spus Szota.

În opinia lui, războiul a devenit pentru Vladimir Putin o umilință și o chestiune de onoare. Liderul rus ar avea nevoie să prezinte conflictul ca pe o victorie, chiar dacă asta presupune noi riscuri. Szota a spus și că Rusia ar putea continua războiul din Ucraina încă mai mulți ani, dacă regimul de la Moscova consideră că are nevoie de timp pentru a obține un rezultat pe care să-l poată vinde intern drept succes.

Sikorski a vorbit despre operațiuni sub steag fals

Avertismentul șefului spionajului polonez vine după ce ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a spus, într-un interviu pentru CBS News, că nu exclude o operațiune rusă sub steag fals. Un astfel de scenariu ar însemna ca Rusia să însceneze un atac sau o provocare, eventual pe propriul teritoriu, pentru a justifica ulterior o acțiune împotriva unei țări NATO.

Sikorski a spus că mesajul către Vladimir Putin trebuie să fie foarte clar, că statele NATO știu ce ar putea pregăti Moscova, nu vor fi păcălite și vor apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianței.

Moscova neagă că ar vrea să atace NATO

Vladimir Putin și alți oficiali ruși au susținut în repetate rânduri că Rusia nu intenționează să atace teritoriul NATO. Kremlinul respinge acuzațiile occidentale și susține că Alianța folosește amenințarea rusă pentru a-și justifica întărirea militară în Europa.

Totuși, mai multe servicii de informații și structuri militare din state NATO au avertizat în ultimii ani asupra riscului de provocări, atacuri hibride, sabotaje sau operațiuni menite să testeze reacția Alianței fără a declanșa imediat un răspuns militar direct.

Și Bruno Kahl, șeful Serviciului Federal german de Informații (BND), a avertizat în trecut că Vladimir Putin plănuiește un atac asupra NATO, spunând că „există dovezi clare” ale intențiilor agresive ale Moscovei și sugerând că Ucraina este doar un pas în drumul spre Vest.

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