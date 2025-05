Cei 800.000 de soldați care „nu ar pleca pur și simplu acasă”

Încetarea războiului ar putea face Rusia și mai periculoasă pentru Europa. Aproximativ 800.000 de soldați ruși nu ar „pleca pur și simplu acasă” în cazul unui armistițiu impus. În schimb, aceștia ar putea primi noi misiuni potențial periculoase de la Statul Major rus.

Îngrijorările exprimate de serviciile de informații occidentale vin pe fondul discuțiilor despre posibilitatea încheierii conflictului din Ucraina. Experții subliniază că un așa-numit „armistițiu” ar putea avea consecințe nedorite pentru securitatea europeană.

Redistribuire, destabilizare, creșterea presiunii militare

Printre scenariile luate în considerare se numără:

Redistribuirea forțelor ruse către alte zone de conflict;

Intensificarea activităților de destabilizare în țările vecine;

Creșterea presiunii militare asupra statelor baltice și a Poloniei.

Politicienii occidentali par să împărtășească aceste îngrijorări. Există un consens în privința necesității de a rămâne vigilenți chiar și în cazul unei încetări a ostilităților în Ucraina.

„Dacă am recunoaște legal sau de facto teritoriile ocupate, într-un fel, am prelua rolul Rusiei. Similar Acordului de la Minsk din 2015, noi am fi cei care i-am împiedica pe ucraineni să lanseze noi contraofensive pentru a-și elibera țara”, a explicat un oficial de securitate, pentru Bild.

Experții avertizează că Rusia ar putea folosi o eventuală perioadă de pace pentru a-și reface și moderniza forțele armate. Acest lucru ar putea duce la creșterea capacităților ofensive ale Moscovei pe termen mediu și lung.

„De data aceasta, țintele ar putea fi Lituania sau Polonia”

Rusia ar putea retrage sute de mii de soldați și să-i desfășoare în altă parte fără a se teme de o pierdere de teritoriu.

Dacă în lunile următoare va exista un armistițiu, de care Rusia poate fi sigură, trupele rusești ar putea fi desfășurate în Belarus încă din septembrie, în cadrul „Zapad-2025” – cu consecințe potențial catastrofale similare cu cele din 2021, când Rusia a folosit un exercițiu militar în Belarus ca pretext pentru a ataca Ucraina de acolo. Dar, de data aceasta, țintele ar putea fi Lituania sau Polonia.

Exercițiile militare comune „Zapad-2025” sunt programate să aibă loc la mijlocul lunii septembrie 2025. Aceste manevre reprezintă o etapă importantă în consolidarea securității regionale și în demonstrarea capacității de reacție rapidă a Forțelor Comune ale Belarusului și Rusiei.

„Desigur, cu toții vrem ca pacea să se întoarcă în Ucraina. Dar, dacă se încheie conform termenilor Rusiei, Zapad ar putea declanșa un nou război împotriva noastră”, a mai spus oficialul nenumit din serviciile secrete occidentale.

„Dacă îi vom semnala lui Putin că poate păstra teritoriile anexate, va căuta următoarea provocare mai mare”

Iar un alt înalt oficial occidental a avertizat, de asemenea: „Rusia vede slăbiciunea ca pe o oportunitate pentru alte cuceriri. După Georgia a venit Crimeea, apoi Donbas, apoi Ucraina. Dacă îi vom semnala lui Putin că poate păstra teritoriile anexate, va căuta următoarea provocare mai mare”.

Expertul german în politică externă Roderich Kiesewetter emite și el un avertisment. Încetarea luptelor ar însemna pace în Europa doar „dacă Rusia recunoaște irevocabil dreptul Ucrainei la existență și, prin urmare, își încetează intențiile imperiale”. Dar „acest lucru este foarte puțin probabil. Prin urmare, trebuie să ne pregătim și să fim pregătiți pentru noi escaladări din partea Rusiei”.

Este necesar să „continuăm planificarea noastră pentru o mai bună capacitate de apărare a Europei, rapid și consecvent, pentru a descuraja și a limita această Rusie prin diplomație și forță. Acest lucru menține pacea în libertate”.

Ieri, preşedintele SUA, Donald Trump, a iniţiat convorbiri telefonice separate cu liderii Ucrainei şi Rusiei, în încercarea de a găsi o soluţie pentru conflictul din Ucraina.

„Rusia va propune și este pregătită să lucreze cu partea ucraineană asupra unui memorandum privind posibilitatea unui viitor tratat de pace”, a declarat Putin, după conversație telefonică de peste două ore purtată cu Donald Trump.

