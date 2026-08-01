Deși exteriorul degradat și lipsa aerului condiționat i-au pus la încercare răbdarea, turistul a fost cucerit de atmosfera nostalgică din interior și de confortul surprinzător al patului, catalogând întreaga călătorie drept o experiență memorabilă.

O călătorie în timp de 93 de lei pe calea ferată

Pentru a experimenta una dintre cele mai lungi rute de noapte din regiune, vloggerul a rezervat o cabină în regim single la trenul IRN 12648, plătind suma de 487 de lei (aproximativ 93 de euro). Traseul, care în mod normal durează aproape 14 ore la o viteză medie de doar 49 km/h, a fost deviat temporar din cauza unor lucrări de modernizare pe linia principală.

Vagonul în care s-a cazat danezul are o istorie aparte. Înregistrat în seria CFR 71-31 WLABmee, acesta a fost construit în anul 1959 de producătorul german Hansa Waggonbau din Bremen.

După ce a fost utilizat timp de câteva decenii de Deutsche Bahn, a fost achiziționat de CFR Călători la începutul anilor 2000 și supus ulterior unor lucrări de modernizare la București.

Înainte de îmbarcare, vloggerul a filmat manevrele specifice din Gara Baia Mare — o clădire ridicată în anii 60, pe vremea când traficul feroviar era impulsionat de industria minieră locală.

Andersen a surprins momentul în care locomotiva a fost decuplată de la garnitura venită de la Satu Mare pentru a aduce și atașa vagonul de dormit din depou.

Interiorul retro: de la lambriuri din lemn la chiuveta ascunsă

Primele impresii ale turistului au fost mixte. Exteriorul vagonului prezenta urme vizibile de uzură și rugină, însă contrastul cu interiorul a fost o surpriză plăcută. Compartimentul păstra detalii elegante specifice anilor ’60 și ’70, precum panouri din lemn finisat și inserții aurii.

Echiparea cabinei s-a dovedit surprinzător de funcțională. Pasagerul a avut la dispoziție o măsuță, suporturi pentru pahare, buzunare de depozitare, umerașe și o scară pentru patul superior.

Piesa centrală a fost o chiuvetă mascată sub un blat rabatabil, alimentată cu apă la o presiune neașteptat de bună. Pe lângă facilitățile de bază, kitul oferit la bord a inclus o sticlă de apă, un prosop, săpun, șervețele umede și ustensile pentru igiena orală.

„Sincer să fiu, mă distrez de minune. Chiar simt că am fost transportat înapoi în timp, într-un film din anii ’70, călătorind la o afacere importantă din capitală. E ca un muzeu ambulant”, a declarat Simon Andersen în clipul său.

Aerul condiționat lipsă și reacția alergică de la miezul nopții

Cea mai mare provocare a cursei a fost absența sistemului modern de climatizare. Pentru a răcori aerul din cabină, singura opțiune a fost coborârea geamului prin acționarea unei manivele manuale.

Fereastra deschisă pe parcursul nopții a rezolvat problema căldurii, dar a adus alte inconveniente: zgomotul puternic al șinelor, vegetația care lovea exteriorul vagonului și un flux constant de praf.

Combinația dintre praful de afară și cel reținut în pânzele vechi ale compartimentului i-a declanșat vloggerului o reacție alergică severă. Pentru a putea adormi, danezul a fost nevoit să apeleze la medicamente antihistaminice.

„Nu faceți această călătorie în mijlocul unui val de căldură”, a fost avertismentul ferm al acestuia pentru viitorii călători.

Grupul sanitar al vagonului, bazat pe un sistem vechi cu evacuare directă pe cale, a fost găsit curat și aprovizionat cu consumabile. Deși vagonul includea și o cabină de duș, debitul extrem de redus al apei l-a determinat pe pasager să renunțe la idee.

Aceeași problemă la duș fusese semnalată în 2024 și de vloggerul britanic Albie Pearce, în timpul unei călătorii similare pe ruta Timișoara – Iași.

Schimbările de locomotivă și sosirea aproape punctuală în Gara de Nord

Traseul lung a oferit o perspectivă detaliată asupra flotei diverse utilizate de operatorul național. Garnitura a plecat din Baia Mare tractată de o locomotivă diesel din Clasa 64 pe sectorul neelectrificat. La Dej, unde trenul înregistrase o întârziere de aproximativ 30 de minute, s-a trecut la o locomotivă electrică din Clasa 40.

O nouă manevră a avut loc la Cluj-Napoca, unde trenul a schimbat direcția de mers, a primit vagoane suplimentare și o locomotivă din Clasa 41.

Ultima schimbare de tracțiune s-a efectuat în timpul nopții, la Ploiești Vest, de unde drumul spre Capitală a fost continuat cu o locomotivă modernă Softronic. Viteza maximă a garniturii a rămas limitată la 140 km/h din cauza specificațiilor tehnice ale vagonului german.

În ciuda întârzierilor acumulate pe parcurs, garnitura a recuperat timpul pierdut pe ultima sută de kilometri. Trenul a oprit la peronul Gării de Nord din București la ora 06:25, cu o întârziere minoră de doar trei minute față de grafic.

În final, după un somn fragmentat de cinci ore, Simon Andersen s-a arătat încântat de aventura feroviară.

Danezul a concluzionat că, în ciuda aspectului exterior brut și a disconfortului termic, interiorul bine întreținut și farmecul retro fac ca o astfel de călătorie să merite fiecare ban, fiind gata să repete experiența în viitor.

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